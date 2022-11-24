احتفالية للمرأة الشابة في حلب بمناسبة الذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس PKK

وبمناسبة ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني الـ 44، نظم اتحاد المرأة الشابة احتفالية وذلك في ساحة الشهداء في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

وزُينت ساحة الاحتفالية بصور الشهداء وصور القائد عبد الله أوجلان.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء بعدها ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة روناهي جودي كلمة باركت فيها الذكرى السنوية الـ44، لتأسيس حزب العمال الكردستاني على القائد عبد الله أوجلان والكريلا ومقاومة السجون.

أشارت روناهي إلى أن المقاومة التي يبديها الكريلا في أعالي الجبال ستحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان وقالت: "بدأنا مسيرتنا بالسير على فكر القائد عبد الله أوجلان وبروح المقاومة سنكملها والنصر سيكون حليفنا".

قدمت بعد ذلك فرقة الغناء التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن عدداً من الأغاني التراثية والشعبية، فيما قدمت فرقة الشهيد باز رقصاً فلكلورياً، وألقيت أبيات شعر عن مقاومة الكريلا من قِبل عضوة في اتحاد المرأة الشابة لتنتهي العروض بتقديم الفنان أحمد خاني فقرات من الأغاني الثورية، وأشعلت النيران وسط عقد حلقات الدبكة.

وانتهت الاحتفالية بترديد شعار "تحيا مقاومة الكريلا".

(ن ش/ سـ)

ANHA