احتفالية لأطفال الشهداء في قامشلو بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

وأقيمت الاحتفالية في صالة زانا بمدينة قامشلو، حضره العشرات من أطفال الشهداء وأسرهم.

وبدأت الاحتفالية بكلمة ألقاها الرئيسة المشتركة في مجلس عوائل الشهداء بمدينة قامشلو هيفي السيد التي باركت حلول 4 نيسان على كافة أسر الشهداء وأطفالهم وقالت :"مثلما رسم الشهداء بدمائهم طريق الحرية لنا، فإن أولادهم هم نور مستقبلنا المشرق" مؤكدة أن القائد أوجلان كان يولي الاهتمام الكبير بأولاد الشهداء ويعتبرهم ميراث الشهداء الذي سيواصل نهج الحرية والسلام.

تلا ذلك عرض سنفزيون يظهر فيه مقتطفات من جلسات ولقاء القائد عبدالله أوجلان مع بعض الأطفال ومدى اهتمامه بهم.

كما تخلل الفعالية فقرة غنائية قدمتها فرقة (Saz U Awaz) وفقرة أخرى قدمتها فرقة كرباوي، بالإضافة إلى تقديم عدد من أطفال الشهداء للأغاني الثورة، وسط عقد الحضور لحلقات الدبكة.

وانتهت الفعالية بتوزيع مجلس عوائل الشهداء الهدايا على أطفال الشهداء.

(ه ع/ل)

ANHA