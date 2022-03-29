احتفالية لأبناء الشهداء في الدرباسية بمناسبة نوروز 2022

أقام مجلس عوائل الشهداء وبالتنسيق مع مركز الثقافة والفن في ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، احتفالية لأبناء الشهداء بمناسبة عيد نوروز، بهدف إدخال البهجة إلى قلوبهم، وذلك في حديقة الشهيدة زفين في الناحية.

حضره الاحتفالية العشرات من أبناء الشهداء وذويهم، بالإضافة إلى أعضاء المؤسسات المدنية، حيث زينت الحديقة بصور الشهداء، وأعلام مجلس عوائل الشهداء.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء، فاطمة كلش كلمة رحبت فيها بأبناء وزوجات وأمهات الشهداء.

وأشارت إلى أن "أبناء وبنات الشهداء هم مستقبلنا، وسيحققون أهدافنا التي استشهد من أجلها المئات من أبناء وبنات مناطقنا".

لتقدم فرقة الشهيدة فيان بيمان باقة من الأغاني الفلكلورية والثورية اختتمت بها الاحتفالية.

(س ر)

ANHA