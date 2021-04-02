احتفالية لأبناء الشهداء على ضفاف سد ذخيرة بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

هذا ونُظِمت الاحتفالية على ضفاف سد ذخيرة شمال شرق الناحية.

هذا وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقى عضو مجلس عوائل الشهداء، فيصل حسن، كلمة رحب فيها بالحضور وأشار إلى أنهم يحتفلون كل عام بميلاد القائد عبد الله أوجلان ليؤكدوا للعالم مدى ارتباطهم بقائدهم.

ونوّه أن القائد معتقل في السجون التركية جسديًّا لكنه يعيش فكرًا وروحًا مع جميع شعوب شمال وشرق سوريا، مؤكدًا على أنهم سيواصلون "النضال حتى تحرير القائد والاحتفال بميلاده معًا".

بعدها قدمت فرقة الشهيدة روجبين عرب التابعة لمركز الثقافة والفن وصلة من الأغاني التراثية والفلكلورية، ليتم بعدها تقديم مسرحية بعنوان "السلام"، وتختتم الاحتفالية بحلقات الدبكة التي عقدها الحضور.

(م ح)

ANHA