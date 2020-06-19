احتفالية جماهيرية في ديرك لدعم قوات سوريا الديمقراطية

توافد الآلاف من أهالي منطقة ديرك إلى مركز الشهيد باور لاتحاد الشبيبة السورية الثورية، لحضور الحفلة التي نظمها اتحاد المرأة الشابة واتحاد الشبيبة السورية الثورية، لدعم ومساندة وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية.

بعد الوقوف دقيقة صمت القت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة نوجيان بوطان كلمة قالت فيها "بروح الشبيبة ندعم مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية الذين يقدمون ملاحم بطولية في وجه الاحتلال التركي".

ودعت نوجيان جميع الشبيبة في شمال وشرق سوريا الالتفاف حول قواتهم حتى تحرير كافة المناطق من الاحتلال التركي، مؤكدة أن المقاومة مستمرة حتى تحقيق النصر.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية قدمتها كل من فرقة الأطفال السريانية، وفرقة المرأة الشابة التابعة وفرقة جودي التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن.

(كروب/ك)

ANHA