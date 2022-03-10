احتفالية حركات وتنظيمات المرأة في شمال وشرق سوريا تنطلق في قامشلو

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي صادف في الـ 8 من آذار، تقيم منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، احتفالية تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، وذلك في صالة الروابي بمدينة قامشلو.

وكانت منصة الفعاليات المشتركة قد أقامت في الـ 8 من آذار احتفاليات منفصلة على مستوى مدن ونواحي شمال وشرق سوريا، بمشاركة الآلاف من النساء من مختلف المكونات (الكرد والعرب والسريان).

وشاركت في احتفالية اليوم ممثلات عن مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، ومجلس المرأة السورية، ومنسقية المرأة في الإدارة الذاتيّة لشمال وشرق سوريا، ومؤتمر ستار، وتجمع نساء زنوبيا، والاتحاد النسائي السرياني، ومجالس المرأة في الأحزاب السياسية، واتحاد المرأة الشابة، ومكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، ومكتب المرأة في حركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، ووحدات حماية المرأة، هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا، قوى الأمن الداخلي - المرأة.

إلى جانب ممثلات عن مركز أبحاث وحماية حقوق المرأة في سوريا، ولجنة المرأة في منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، وشبكة قائدات السلام، والمنظمات النسائية، وحركة الهلال الذهبي، ووقفة المرأة الحرة في سوريا، وممثلات عن الإدارة الذاتية ومجلس عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا.

صالة الاحتفالية زُينت بصور شهيدات الحرية، وأعلام مؤتمر ستار، وحزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية المرأة (YPJ)، وحركة المجتمع الديمقراطي واتحاد المرأة الشابة، بالإضافة إلى تعليق يافطة كتب عليها "بروح شهيدات العصر سيستمر نضال المرأة".

هذا ومن المقرر أن يتم إلقاء عدة كلمات باللغات (الكردية والعربية والسريانية)، وتقديم عدة دبكات فلكلورية من قبل فرق (فرقة الكوجرات، وفرقة تل براك، والفرقة الأرمنية)، وفقرات غنائية من قبل (فرقة زنوبيا، وفرقة جركس، وفرقة الشهيدة هفرين).

وبحسب منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، فإن الاحتفالية المقامة في مدينة قامشلو اليوم، ستكون ختام فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.

(كروب/ ي م)

ANHA