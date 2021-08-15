احتفالية في تل براك بمناسبة قفزة 15 آب

حضر الاحتفالية العشرات من اهالي تل براك وذلك في ساحة مجلس الناحية لاستذكار قفزة 15 آب التي انطلقت عام 1984 والتي تجسدت بالرصاصة الاولى التي أطلقها الشهيد عكيد ضد الاحتلال التركي ليعلن الكفاح المسلح ضد الاحتلال.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة من قبل الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية تل براك ( أمينة خليف ) التي اكدت بدورها استمرار المقاومة والسير بخطى واضحة على نهج الشهداء.

تلاها كلمة باسم مؤتمر ستار القتها الإدارية حنان سليمان وقالت: "في شخصية الشهيد معصوم قورقماز المعروف باسم عكيد نرى الشخصية التي ثارت لإيقاد شعلة الحرية والكرامة لعموم شعوب المنطقة".

وتخلل الحفل إلقاء قصائد ثورية من قبل الشاعر ابراهيم الكسار، تبعها تقديم العديد من الفقرات الغنائية التي قدمها المطرب الشعبي "طلب الناظر" ليختتم الحفل بالرقصات والدبكات الشعبية والهتافات الثورية.

(كروبل)

ANHA