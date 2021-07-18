احتفالية في تل براك بمناسبة حلول ذكرى ثورة 19 تموز

وأقيمت الاحتفالية في ساحة المجلس العسكري بمنطقة تل براك، وشارك فيها ممثلون عن الإدارة الذاتية وقيادات عسكرية وفعاليات اجتماعية ومدنية، بالإضافة إلى العشرات من أهالي المنطقة.

بدأ الاحتفال بعرض عسكري قدمته وحدات حماية الشعب والمرأة تزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً واستذكاراً لشهداء ثورة 19 تموز.

ألقيت بعدها كلمة الافتتاحية من قبل ممثلة مؤتمر ستار رسل حسن التي باركت ذكرى ثورة 19 تموز على كافة الحضور وعلى أمهات الشهداء وكافة النساء في شمال وشرق سوريا، وأكدت أنه بفضل هذه الثورة استطاعت المرأة أن تثبت ذاتها وتشارك في كافة مجالات الحياة.

لتبدأ بعدها الاحتفالية والتي تخللها إلقاء قصائد شعرية من قبل الشاعر إبراهيم الكسار، كما شاركت فرقة الرقص الشعبي (الدحة) القادمة من جزعة في الاحتفالية.

كما قدمت فرقة الهلال الذهبي عدة فقرات غنائية، واختتمت بتقديم "فرقة الشهيد جبل قامشلو" أغاني من تراث إقليم الجزيرة.

(ع ع/ل)

ANHA