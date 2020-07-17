احتفالية في شيراوا بمناسبة ذكرى انطلاقة ثورة روج آفا

واجتمع اليوم العشرات من أهالي ناحية شيراوا في قرية برج القاص للاحتفال بقدوم ذكرى بدء ثورة روج آفا.

وبدأت فعالية الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم تحدث الرئيس المشترك لمجلس ناحية شيراوا أحمد سليمان وتطرق إلى أهمية ثورة روج آفا التي نقلت المنطقة من مرحلة الاستبداد والقمع إلى طور الحرية والديمقراطية :"إن هذه الثورة هي بداية الحرية والديمقراطية، مع مرور 8 سنوا على بدء الثورة تم تحقيق مكتسبات عديدة واليوم يجب علينا حمايتها من الزوال لأن هذه المكتسبات تحققت بفضل دماء الشهداء".

ومن ثم قدمت فرقة جياي ليلون التابعة لحركة الثقافة والفن في ناحية شيراوا بعضاً من الأغاني الثورية، وعقد الأهالي على وقعها حلقات الدبكة.

وفي النهاية قدمت فرقة الشهيد شيرو التابعة لحركة الثقافة والفن في ناحية شيراوا بعضاً من الأغاني الشعبية.

(كروب/ل)

ANHA