احتفالية في ريف دير الزور احتفاء بذكرى ثورة 19 تموز

شارك في الاحتفالية المئات من أهالي ريف دير الزور الشرقي، وأعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية، وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء في بلدة هجين، ألقاها، الإداري في المجلس، راكان الفريح، هنأ فيها أسر الشهداء بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 11 لثورة 19 تموز.

وباسم أهالي ريف دير الزور الشرقي، قرأ الرئيس المشترك للمجلس المدني في المنطقة الشرقية، سعود الغضبان، بياناً جاء في نصه:

"إن ثورة روج آفا مختلفة كلياً عن بقية الثورات، هي ثورة مفاهيم وقيم ومبادئ تخلى عنها العالم منذ أن سيطرت الحداثة الرأسمالية على العالم".

وأوضح "هذه الثورة المباركة التي انطلقت شرارتها الأولى من كوباني وانتشرت كالنار في الهشيم في مناطق شمال وشرق سوريا بين شعبها، كون هذا الشعب كان متعطشاً للحرية والقيم الإنسانية".

وأكد البيان "ثورة 19 تموز صنعت واقعاً جديداً من قلب العالم في الشرق الأوسط، حيث منبع الحضارات والأديان والثقافات المتنوعة".

وفي ختامه بارك البيان لشعب شمال وشرق سوريا هذه الثورة "العظيمة".

واختتمت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والتراثية.

(ف ع/خ)

ANHA