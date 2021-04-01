احتفالية في قلعة جعبر بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

وتأتي الاحتفالية في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظّمها إدارة المرأة بمناسبة 4 نيسان.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها رحّبت عضوة إدارة المرأة في الطبقة، نجاح الأحمد بالنساء الحاضرات وهنّأت جميع الحاضرات بيوم ميلاد القائد.

فيما ألقت اعتماد أحمد كلمة باسم إدارة المرأة بالطبقة، وقالت: "نهنّئ ونبارك جميع الشعوب والمرأة خاصّة بيوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان، حيث أصبحنا نرى في هذا اليوم ولادة حقيقية للمرأة الحرّة".

وأضافت اعتماد: "الجميع يعلم بأنّ المرأة الفراتية عاشت منذ الأزل أبشع أنواع المعاناة إلى زمن داعش، أمّا اليوم وبفضل ولادة الفيلسوف القائد عبد الله أوجلان وفكره الحرّ أصبحت المرأة الفراتية مضرب مثل ونموذجاً يُحتذى به في معارك الدفاع وفي جميع المؤسسات والإدارات المدنية والسياسية".

وطالبت اعتماد في ختام حديثها: "باسم النّساء الفراتيات نطالب الدّول العالمية والمنظّمات الحقوقية أن تنظر إلى وضع القائد بعين الاعتبار والضغط على تركيا لإطلاق سراحه".

وبعد الانتهاء من الكلمات، تم تقطيع قالب حلوى من قبل أمّهات وزوجات الشّهداء، لتختتم بعدها الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلوريّة.

(ر ع/إ)

ANHA