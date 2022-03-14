احتفالية في قامشلو بمناسبة اقتراب عيد النوروز

مع اقتراب عيد النوروز والذي يصادف ٢١ آذار، نظم أهالي حي الكورنيش الاحتفالية الأولى لنوروز هذا العام، تحت شعار." نبارك نوروز٢٠٢٢ على القائد APO وجميع شعبنا".

وخلال الحفلة قام مجلس الشعب في مقاطعة قامشلو بتسمية أحد شوارع حي الكورنيش(شارع كاري سابقاً) باسم الشهيد ريناس كلش .

بعد ذلك أزاحت أم الشهيد ريناس كلش، صبحية صبري الستار عن صورة ابنها الشهيد المعلقة على مدخل الشارع. وألقيت بعض الكلمات.

كما هنأ الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD في قامشلو مسعود داود، القائد APO وكريلا قوات حماية الشعبHPG و وحدات المرأة الحرة ستار YJA بمناسبة قدوم نوروز ٢٠٢٢. وقال:" سنكوم رداً عنيفاً على كل التهديدات والمخططات ضد مناطقنا."

وأوقدت نار نوروز ٢٠٢٢ بأيدي أمهات الشهداء

الشهيد ريناس كلش(دلبرين) ، استشهد عام ٢٠١٤ في حملة تحرير ناحية تل براك من المرتزقة.

(ر خ)

ANHA