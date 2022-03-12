احتفالية في منبج لمرضى الثلاسيميا

وحضر الاحتفالية ما يقارب الـ 450 مريض في المدينة، إضافة إلى أعضاء وعضوات من الهلال الأحمر الكردي ولجنة الصحة، وممثلين عن مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج ومجلس المرأة وتجمع نساء زنوبيا وذوي المرضى.

الاحتفالية بدأت بعروض فنية والرقص على أنغام أغاني الأطفال، وانتهت بتوزيع الهدايا على الأطفال المرضى الذين شاركوا في الاحتفالية.

والثلاسيميا هو اضطراب دم وراثي يؤدي إلى انخفاض نسبة الهيموغلوبين في الجسم عن المعدل الطبيعي. إذ يُمكّن الهيموغلوبين خلايا الدم الحمراء من حمل الأكسجين.

ويحتفل العالم باليوم العالمي للثلاسيميا سنويا في اليوم الثامن من شهر أيار؛ بهدف إحياء ذكرى مرضى الثلاسيميا الذين توفوا جراء المرض، وتشجيع الذين ما زالوا على قيد الحياة، ويصارعونه يوميا.

(ش س/ج)

ANHA