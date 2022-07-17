احتفالية في منبج بمناسبة الذكرى السنوية لثورة الـ19 من تموز

وشارك في الاحتفالية أهالي مدينة منبج وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية والأحزاب السياسية والمؤسسات الخاصة بالمرأة في منبج, وذلك في مدرسة الغسانية في الجهة الشرقية للمدينة.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت, ومن ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج سهام حمو كلمة قالت فيها: " نهنئ جميع أبناء شمال وشرق سوريا عامة ومدينة منبج خاصة بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاق ثورة الـ19 من تموز, والتي انطلقت شرارتها من مدينة كوباني وانتشرت في جميع مناطق شمال وشرق سوريا, وكانت نتاج التلاحم والتكاتف بين جميع مكونات المنطقة".

وأضافت: "ثورة الـ19 من تموز هي ثورة التغيير والبناء وعماد الحل الأساسي للأزمة السورية, ثورة التغيير لأنها تغيير للذهنية الاستبدادية, وثورة البناء لأنها بناء لمشروع ديمقراطي جديد يضمن كافة حقوق مكونات شمال وشرق سوريا".

وبعدها ألقى الناطق باسم مجلس منبج العسكري شرفان درويش كلمة قال فيها: "عندما فشلت جميع أدوات الدولة التركية في المنطقة تدخلت بشكل مباشر وما زال تدخلهم مستمراً وما زال فشلهم مستمراً. بهكذا مناسبة نثبت للعالم أجمع أننا شعب أصحاب ثورة وإرادة, عندما يتوحد الشعب مع إرادته الثورية وقواته العسكرية لا يوجد هناك من يمكنه أن يكسره".

وأضاف: "نحن الآن ما زلنا نتعرض للتهديدات بالرغم من أننا لسنا دعاة حرب ولسنا من يريد الحرب, ولكن إن حدثت حرب وإن تجرأ أحد على الهجوم على الشعب والأرض فليشهد العالم أجمع على بطولاتنا التي ستكون عظيمة ومقاومة عظيمة لائقة بتلك الجهود التي بذلت خلال السنوات العشر الماضية".

واستمرت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والفلكلورية.

(أ ق/ك)

ANHA