احتفالية في منبج بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس حزب سوريا المستقبل

وشارك في الاحتفالية ممثلون عن مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية ووجهاء وأعيان مدينة منبج وضيوف من القيادة العامة لحزب سوريا المستقبل في الرقة, وذلك في قلعة نجم التابعة لخط الحية في الجهة الشرقية لمدينة منبج.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأروح الشهداء, ومن ثم ألقت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في منبج عذاب العبود كلمة قالت فيها: " كان لابد من إرادة وطليعة سياسية تكون قادرة على استيعاب تحديات المرحلة وقيادة السوريين للخروج من الفوضى الراهنة, وكانت ولادة حزب سوريا المستقبل الحزب الجماهيري الذي يمثل هوية سوريا التعددية الغنية بثقافاتها وبأطيافها ومكوناتها ومن أجل تحقيق طموحاتها وطموحات هذا الشعب في العيش بكل حرية وكرامة".

تلتها كلمة عضوة مجلس المرأة في منبج رفيف السمران قالت فيها: "في شهر آذار من العام 2018من هنا جاءت فكرة تأسيس حزب سوريا المستقبل ليضم كل طوائف ومكونات الشعب السوري, وتعتبر مشاركة المرأة في الحياة السياسية من أهم مقومات بناء المجتمع الديمقراطي الحر لأنها الخطوة الأولى نحو التقدم والازدهار".

إلى ذلك، ألقيت كلمة باسم وجهاء العشائر والأعيان في منبج من قبل الشيخ صادق العصيدي الذي قال: "حزب سوريا المستقبل يريد بناء سوريا والنهوض بها إلى كافة المعارف والحضارات, وهذا الحزب يريد وحدة السوريين بكافة مكوناتهم وأطيافهم في أرض واحدة وشعب واحد".

ومن جهته ألقى الرئيس المشترك لمجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل في منبج عدنان خليفة كلمة قال فيها: "الشباب عموماً هم ثورة الشعوب الحقيقية وهم الأمل والطموح لكل تقدم وتنمية إن كانت سياسية أو اجتماعية، لذلك يجب دعم الشباب بإعادة الاعتبار لدورهم في المجتمع ومشاركتهم في الحياة السياسية".

واختتمت الاحتفالية بتقديم عدة فقرات منها الغنائية والشعرية وفقرة للعراضة الشامية.

(كروب/ د)

ANHA