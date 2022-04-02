احتفالية في منبج بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتأسيس مجلس منبج العسكري

حضر الاحتفالية قادة ومقاتلون من مجلس منبج العسكري، وممثلون عن مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية، وممثلون عن الأحزاب السياسية في منبج ومؤسسات المجتمع المدني.

وبدأت الاحتفالية بتقديم مقاتلي ومقاتلات مجلس منبج العسكري وقوى الأمن الداخلي عرضاً عسكرياً، والوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ثم ألقى القائد العام لمجلس منبج العسكري محمد مصطفى "أبو عادل" كلمة تحدث فيها عن ضرورات تشكيل المجلس، والأحداث التي سبقت التشكيل وتلته، معتبراً هذا اليوم بـ "العزيز على قلوبنا".

كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس التشريعي للإدارة المدنية الديمقراطية في منبج محمد علي العبو، كلمة قال فيها "نهنئ ونبارك الذكرى السنوية السادسة لتأسيس مجلس منبج العسكري، نأخذ هذه القوة والثبات والصمود من ثمار مقاومتكم".

وتابع قائلاً "عندما نتحدث عن ذكرى تأسيس مجلس منبج العسكري، فإنها ليست بذكرى عادية نتحدث عنها ونستذكرها بل هي إعادة الروح لمنبج وريفها".

بعد ذلك، كرمت الإدارة المدنية الديمقراطية كلاً من "جيش الثوار، ومكتب الدفاع، ومجلس منبج العسكري" بدروع تكريمية بمناسبة الذكرى السنوية السادسة لتأسيس مجلس منبج العسكري.

ومن ثم بدأت مراسم تخريج الدورة العسكرية بعرض عسكري قدمه المقاتلون المتخرجون، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت استذكاراً للشهداء.

وحملت الدورة اسم الشهيد "جعفر حج علي"، واستمرت لمدة ثلاث أشهر، وانضم إليها 40 مقاتلاً من قوات الكوماندوس، وتلقّى المتدربون خلال الدورة دروساً فكرية وعسكرية وسياسية، بالإضافة إلى تلقيهم التدريب على الأسلحة الحديثة والمتوسطة والثقيلة.

وانتهت الاحتفالية بعقد الحضور حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية والثورية.

وكان عدد من أبناء منبج قد أعلنوا مطلع نيسان/أبريل عام 2016 عن تشكيل مجلس منبج العسكري، الذي اتخذ لنفسه هدف تحرير منبج من داعش أولوية واستطاع تحقيقها بعد أشهر قليلة، إذ تمكن بدعم من قسد من تحرير منبج من داعش في الـ 15 من آب/أغسطس من العام نفسه.

(ش س/ج)

ANHA