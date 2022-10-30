احتفالية في منبج بمناسبة الذكرى السنوية الـ9 لتأسيس قوى الأمن الداخلي 

وحضر الاحتفال أعضاء وعضوات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، وقوى الأمن الداخلي، ومجلس منبج العسكري، ومجلس عوائل الشهداء، والمؤسسات الخاصة بالمرأة، ووجهاء وشيوخ العشائر.

وزين الملعب البلدي الذي أقيمت الاحتفالية فيه بأعلام قوى الأمن الداخلي، ويافطات كتب عليها "المرأة أيقونة الحياة"، "بدمائنا نحمي الوطن وبأرواحنا نفديه"، "مستمرون بالعطاء"، "قواتنا أيقونة الحق ورمز الأمن والأمان".

بدأت الاحتفالية بعرض عسكري قدمته قوى الأمن الداخلي، وقوات مكافحة الإرهاب، بالتزامن مع وقوف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

ومن ثم ألقت نائبة الرئاسة المشتركة للجنة الداخلية في منبج وريفها رنا بشماف كلمة قالت فيها إن قوى الأمن الداخلي تعتبر لبنة أساسية في صرح الوطن، "فالأمن والأمان يعتبران الشرطين الأهم لاستقرار أي مجتمع، فلا اقتصاد ولا تعليم ولا استقرار اجتماعي بلا أمن، فالأمن أساس كل شيء في أي مجتمع من المجتمعات، وإن مؤسسة قوى الأمن الداخلي هي من تحمل المسؤولية الكبيرة، وقد أثبتت على مر السنوات أنها على قدر المسؤولية والمهام الموكلة إليها على مختلف المستويات".

وبعدها ألقى الإداري في قوى الأمن الداخلي محمد حماده عزيز كلمة قال فيها: "نقف اليوم مع أهلنا وشعبنا لنشارك مع كافة شرائح ومكونات المجتمع بما فيها من مؤسسات مدنية وعسكرية الاحتفال بالذكرى التاسعة لتأسيس قوى الأمن الداخلي، حيث أننا نعمل على ترسيخ الأمن والأمان للمجتمع، عبر مواجهتنا للإرهاب والجرائم بكافة أنواعها، وبناء وطن يخلو من كل أشكال الفوضى والفساد".

كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لمنبج وريفها محمد خير شيخو كلمة بارك فيها الذكرى السنوية لتأسيس قوى الأمن الداخلي.

وتابع شيخو: "نحن نثمن ونقدر كافة التضحيات والجهود المبذولة لرفاقنا في قوى الأمن الداخلي في كافة أقسامها، وألف تحية واحترام لقوى الأمن الداخلي العين الساهرة على أمن واستقرار مدينة منبج".

وبعدها ألقى الناطق الرسمي باسم مجلس الأعيان في مدينة منبج وريفها محمد صادق العصيدي كلمة بين فيها "نقف بعز وفخر وكبرياء ونحن نرى أبناءنا وبناتنا في قوى الأمن الداخلي يقفون كتفاً إلى كتف، ليحموا البلاد من كل طامع ومتسلل يحاول خلق الفوضى في مناطقنا".

ومن ثم كرمت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها قوى الأمن الداخلي، بدرع تكريمي تكريماً لجهودهم في حماية أمن وأمان واستقرار المنطقة.

وفي الختام عقد الحضور حلقات الدبكات على إيقاع الأغاني الثورية.

(كروب/ك)

ANHA