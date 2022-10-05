احتفالية في مدينة قامشلو بمناسبة يوم المعلم العالمي

الاحتفالية شارك فيها أعضاء من مجلس مدينة قامشلو والعديد من الأهالي، وجامعة روج آفا وفرق للرقص والغناء .

وخلال الاحتفالية، تحدث الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM غريب حسو وقال : نبارك هذا اليوم على كافة المعلمين والطلبة، هذا اليوم يوم تاريخي ويحمل معنى كبيراً، لأن التعليم مهنة وعمل مهم جداً، ويلعب خلالها المعلمون دوراً كبيراً ضمن المجتمع".

حسو أضاف: " كلما كان المعلم ذو علم ومعرفة، سيطور مجتمعه أكثر، لأنهم يعملون بجهد لبناء مستقبل أفضل من أجل الأطفال".

واختتم كلمته:" المعلمون والطلبة هم للمجتمع، والمناهج التي تدرس في المدارس هي للمجتمع، ولا أحد يستطيع أن يغيرها، فبعد الظلم والاستبداد والقمع لن نسمح أن تتغير مناهجنا، لأنها تعبر عن حقيقتنا ، لذلك يجب أن نعطي الأهمية للمدارس والطلبة ليكبروا على الثقافة والأخلاق التاريخية والوطنية".

بعد ذلك ألقى مستشار اتحاد المعلمين سنان جودي كلمة وأشار من خلالها إلى أهمية اليوم العالمي للمعلمين" نحن اليوم نعيش ضمن ثورة وندفع كل يوم تضحيات كبيرة، وفي البداية نبارك هذا اليوم على ثورتنا وعلى الجهد الكبير لمقاتلينا ولتضحيات شهدائنا، وعلى المعلمين الذين يعملون بكل جهد لتربية الأجيال".

سنان جودي تابع في كلمته:" جميع المعلمين الذين يعملون لليوم وفق مبدأ الأمة الديمقراطية ويصرون عليه لبناء الأجيال يقدمون تضحية عظيمة، واتحاد المعلمين يعمل ضمن هذه التضحية، فهو تأسس قبل أن تتأسس الهيئة وحتى قبل إعداد المناهج والمواد وهدفه حل جميع مشاكل الطلبة والمعلمين بنظام ومبدأ الاتحاد وقدم أعمالاً كبيرة في هذا المجال".

وبعد انتهاء الكلمات، عقدت حلقات الدبكة على وقع الأغاني.

(سـ)

ANHA