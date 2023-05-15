احتفالية في حلب بمناسبة يوم اللغة الكردية

وشارك العشرات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية والمعلمين والمعلمات والأهالي في الاحتفالية التي نظمتها لجنة تدريب وتعليم المجتمع الديمقراطي بمناسبة يوم اللغة الكردية.

وأُقيمت الاحتفالية في مدرسة آلان محمد الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود، وزُينت الساحة بصور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلتها كلمة إدارية المدارس في حيي الشيخ مقصود والأشرفية كوثر بيرو، أشارت فيها إلى أن ثورة روج آفا قدمت الآلاف من الشهداء حتى وصلت إلى هذه المرحلة من تحقيق الأهداف وإثبات الوجود.

وبيّنت كوثر بأن ثورة روج آفا معروفة بثورة اللغة أيضاً، حيث قالت: "اللغة وجود وهوية وتاريخ وجغرافية وثقافة، ونحن حاربنا في سبيل التكلم والتعلم بلغتنا وحققنا ما نصبو إليه".

من جانبها قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار، روشين موسى: "يوم اللغة الكردية يوم مقدس ومبارك بالنسبة لنا، لأن لغتنا من أساسيات حياتنا".

وعن سياسة الدول الساعية إلى صهر اللغة الكردية قالت روشين: "اليوم في عفرين تمارس دولة الاحتلال التركي سياسة التتريك للقضاء على لغتنا. وعلينا نحن أن نصعد من وتيرة نضالنا لنواجه هذه السياسات".

ومن ثم تمّ تقديم عروض غنائية من قبل فرقة طلاب مدرسة قهرمان، وعضوة مركز جميل هورو للثقافة والفن ياسمين كوشان، كما قدم أطفال مدرسة رفعت حج سري عرضاً مسرحياً، بالإضافة إلى فقرة للرقص الفلكلوري قدمتها فرقة الشهيدة هيزل.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على أنغام الأغاني الشعبية.

(ن ش/ك)