احتفالية في حلب بمناسبة عيد اللغة الكردية

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت في مدرسة رفعت حاج سري في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، المئات من الطلبة وذويهم وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الحي.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمات كل من الرئاسة المشتركة للجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي فاطمة كوشان باللغة الكردية، وباللغة العربية عضوة مؤتمر ستار روشين سليمان.

وأشارت الكلمات إلى تعرض اللغة الكردية للكثير من الهجمات من قبل قوى الاحتلال والأنظمة الفاشية التي قسمت كردستان في سعيها إلى طمس هوية الشعب الكردي، إلا أن الكرد حافظوا على وجودهم وتمسكوا بكل قوة بلغتهم وعملوا على حمايتها من الاندثار.

وأكدت الكلمات على ضرورة مواصلة النضال على صعيد تعزيز اللغة الكردية والإصرار على المضي قدماً من أجل تطوير اللغة والأدب الكردي رغم جميع أشكال القمع والظلم والممارسات العنصرية.

وتخللت الاحتفالية فقرات غنائية قدمتها كل من فرقة أزهار المستقبل للأطفال وفرقة الشهيد فاجين التابعتين لمركز جميل هورو للثقافة والفن.

كما قرأت بعض المعلمات في لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي قصائد شعرية تمحورت حول أهمية اللغة الكردية بالنسبة للشعب الكردي.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(ح م/ك)

ANHA