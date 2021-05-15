احتفالية في حلب بمناسبة عيد اللغة الكردية

تحت شعار "اللغة هي الحجر الأساس في تطور وتقدم المجتمع"، نظمت لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب احتفالية بمناسبة عيد اللغة الكردية، مؤكدين على مواصلة النضال لتعزيز اللغة الكردية.
خبر 2021-05-15T19:56:00 حلب

وشارك في الاحتفالية التي أقيمت في مدرسة رفعت حاج سري في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود بمدينة حلب، المئات من الطلبة وذويهم وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الحي.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/05/15/165740_fatmh-kwshan.jpg

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمات كل من الرئاسة المشتركة للجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي فاطمة كوشان باللغة الكردية، وباللغة العربية عضوة مؤتمر ستار روشين سليمان.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/05/15/165723_rwshyn-slyman.jpg

وأشارت الكلمات إلى تعرض اللغة الكردية للكثير من الهجمات من قبل قوى الاحتلال والأنظمة الفاشية التي قسمت كردستان في سعيها إلى طمس هوية الشعب الكردي، إلا أن الكرد حافظوا على وجودهم وتمسكوا بكل قوة بلغتهم وعملوا على حمايتها من الاندثار.

وأكدت الكلمات على ضرورة مواصلة النضال على صعيد تعزيز اللغة الكردية والإصرار على المضي قدماً من أجل تطوير اللغة والأدب الكردي رغم جميع أشكال القمع والظلم والممارسات العنصرية.

وتخللت الاحتفالية فقرات غنائية قدمتها كل من فرقة أزهار المستقبل للأطفال وفرقة الشهيد فاجين التابعتين لمركز جميل هورو للثقافة والفن.

كما قرأت بعض المعلمات في لجنة التدريب للمجتمع الديمقراطي قصائد شعرية تمحورت حول أهمية اللغة الكردية بالنسبة للشعب الكردي.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

(ح م/ك)

ANHA


إقرأ أيضاً