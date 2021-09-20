احتفالية في حلب بمناسبة الذكرى السنوية الـ 18 لتأسيس PYD

حضر الاحتفال المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية وأعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية في الحي.

إلى جانب مشاركة ضيوف من بينهم الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري وعضو مؤتمر جنيف مصطفى قلعجي، وأعضاء من كل من الحزب الشيوعي السوري الموحد والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين والحزب السوري القومي الاجتماعي.

وزين مكان الاحتفالية التي أقيمت في ساحة الشهداء في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، بصور القائد عبد الله أوجلان والشهداء.

الاحتفال بدأ بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء عضوة مجلس عوائل الشهداء عواش جاويش كلمة باركت فيها ذكرى تأسيس الحزب على عموم شعوب المنطقة وعلى عوائل الشهداء بشكل خاص، وقالت: "الإنجازات التي حققها حزب الاتحاد الديمقراطي، في مسيرته النضالية على مدى 18 عاماً جاءت بفضل نضال الشعب الكردي وتضحيات الشهداء".

تلتها كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي عائشة حسو التي باركت ميلاد حزب الاتحاد الديمقراطي، وقالت " إن الأنظمة القائمة هي من رسخت في ذهن المواطن السوري إنكار الآخر، ولكن عندما طرحنا مشروع الإدارة الذاتية كان يقيناً منا بأنه الحل الأمثل للأزمة السورية".

وأكدت عائشة بأنه بفضل القائد عبد الله أوجلان أصبح للمرأة حق الخوض في السياسة ولعب دورها لتشارك في المجالات السياسية وتلعب دوراً ريادياً في حزب الاتحاد الديمقراطي.

ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار نيركز بكر كلمة أكدت من خلالها على مواصلة النضال والكفاح لتحقيق مشروع الأمة الديمقراطية الذي نادى به القائد عبد الله أوجلان.

ثم قدمت فرق مركز جميل هورو للثقافة والفن بعض الفقرات الغنائية، وقدمت فرقة سرحد فقرات للرقص الفلكلوري العفريني.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية من قبل الحضور.

(ل)

ANHA