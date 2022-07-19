احتفالية في حلب بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز

وتجمع المئات من أهالي حيي الشيخ مقصود والِأشرفية أمام قاعة الاجتماعات بالقسم الغربي من حي الشيخ مقصود، رافعين أعلام حركة المجتمع الديمقراطي، مؤتمر ستار، ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وبدأ المسيرة من أمام قاعة الاجتماعات بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة وحدات حماية الشعب والمرأة، وتحي الشهداء، حيث جال الأهالي شوارع الحي صوب ساحة الشهداء.

وعند وصولهم إلى ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من الحي، شارك الأهالي في الاحتفالية التي نظمت بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لثورة 19 تموز.

وزينت ساحة الاحتفالية بصور الشهداء، وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وبدأ الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم باركت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي أمينة بيرم الذكرى النسوية العاشرة لثورة 19 تموز على القائد عبد الله أوجلان وجميع الشهداء، ومقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة.

وأشارت أمينة إلى أنه بفضل تضحيات الشهداء وفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، تمكنت شعوب المنطقة من الحفاظ على مكتسباتها التي حققها الشهداء خلال عشرة سنوات.

الإدارية في مؤتمر ستار فارجين محمد قالت في كلمة ألقتها في الاحتفالية " ثورة 19 تموز التي عكست حقيقة وحاجة الشعب السوري للتحول السياسي الديمقراطي، وراعت هذه الثورة خصائص وقيم المجتمع الثقافية والتاريخية والدينية، وعلى مبدأ التعايش المشترك وفق فلسفة الأمة الديمقراطية، وبدأت بعنوان نحو بناء إرادة حرة وديمقراطية رافضة عقلية الانكار وسياسات التهميش والقمع ضد كل المكونات من عرب، وكرد، وسريان، وتركمان وغيرهم من الذين يعيشون في سوريا".

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية وفقرات من الرقص الفلكلوري قدمتها فرق جيايي هاواري للغناء التابعة لمركز جميل هورو للثقافة والفن، وفرقة الشهيد ولات للرقص التابعة لمركز الثقافة والفن، وفرقة الشهيدة فاجين للغناء التابعة لحركة الهلال الذهبي.

وانتهى الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة من قبل الأهالي على وقع الأغاني الثورية.

(كروب)

ANHA