احتفالية في الذكرى السنوية التاسعة لثورة 19 تموز بالرقة

حضر الاحتفالية التي بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، أعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية من الإدارات المدنية في الرقة ودير الزور ومنبج والطبقة.

تلى ذلك كلمة الرئيس المشترك للمجلس التشريعي في الرقة، خالد بركل، الذي حيّا قوات سوريا الديمقراطية الساهرة على حماية المنطقة وجميع المؤسسات والحضور.

وأضاف قائلاً: "في البدء لا يسعنا إلا أن نستذكر شهداءنا في الذكرى التاسعة لذكرى الثورة التي صححت المفاهيم والمصطلحات الكلاسيكية السائدة التي حكمت الشعوب بقبضة من الحديد والنار، وهمّشت الكثير من المكونات".

انتهاج الخط الثالث

ومضى مؤكداً أن "هذه الثورة استمدت قوتها من فكرة الأمة الديمقراطية التي تمتلك تلك مقومات لاحتواء المعتقدات والقوميات في شمال وشرق سوريا، وأن هذه الثورة انتهجت الخط الثالث في الأزمة السورية ورسمت ملامح الخلاص من هذه الأزمة".

تلاها كلمة نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، حمدان العبد، الذي رحّب في بدايتها بالحضور، مباركاً جهود اللجنة التحضيرية التي عملت على إقامة هذه الاحتفالية.

وأضاف حمدان العبد "إننا دعاة سلم ولسنا إرهابيين كما يدّعون، والدليل على ذلك هذا التعايش في مناطق شمال وشرق سوريا".

الدعوة إلى التكاتف لإنجاح مشروع الإدارة الذاتية

واستهجن حمدان العبد الممارسات التركية اتجاه المنطقة وشعوبها وكذلك ممارسات حكومة دمشق، وممارسات المرتزقة السوريين وما ارتكبوه في المناطق السورية المحتلة من انتهاكات بحق الإنسانية، وارتهان لصالح المحتل التركي.

ودعا حمدان العبد الأطراف السورية للعودة إلى الوطنية والحوار من أجل وحدة سوريا، كما دعا الجميع في مناطق شمال وشرق سوريا إلى التكاتف لإنجاح مشروع الإدارة الذاتية.

المرأة شاركت في تحرير المنطقة

ثم ألقت باسم تجمّع نساء زنوبيا، خود العيسى، كلمة أثنت فيها على الدور الذي منحته ثورة 19 تموز للمرأة، وقالت إن "المرأة استطاعت المشاركة في تحرير المنطقة".

كما أثنت على بطولات قوات سوريا الديمقراطية التي حررت المنطقة والعالم من إرهاب داعش الذي هدد العالم برمته، وأشادت بالإدارة الذاتية للمكانة والدور الذي منحته للمرأة، وتلى ذلك حفلة موسيقية لفرقة الرقة.

ومن جانبها أكدت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل سهام داوود على "إننا في الإدارة الذاتية من كل المكونات متحدون" وأشادت بتضحيات الشهداء التي حققت ثورة التاسع عشر من تموز.

الدور التركي غير إنساني

وتطرقت في كلمتها إلى دور حكومة دمشق في إطالة أمد الأزمة السورية في ظل تعنتها، الأمر الذي أدى إلى نزوح وهجرة عدد كبير من أبناء الشعب السوري، واستهجنت إقامة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ونددت بالدور التركي وممارساته من حبس المياه وغيرها من الممارسات غير الإنسانية، والدور الدولي في تعميق الأزمة السورية وتواطؤه مع تركيا وفتح معبر باب الهوى واستمرار إغلاق معبر تل كوجر، كما استهجنت مطالبة رئيس الائتلاف من الاحتلال التركي بالسيطرة على مناطق أخرى في سوريا.

وتم بعد ذلك تقديم عرض مسرحي لأطفال من منبج عن الشهداء.

قسد حاربت نيابة عن العالم

ليلقي بعدها فيصل السالم كلمة باسم قوات سوريا الديمقراطية، ورحب فيها بالحضور وأثنى على ثورة التاسع عشر من تموز المستندة إلى الأمة الديمقراطية والتي انطلقت من كوباني.

وقال: "إننا في قوات سوريا الديمقراطية حاربنا أعتى تنظيم إرهابي بالنيابة عن العالم أجمع، وإن ثورة روج آفا هي المعنى السامي للعيش الحر الذي لا يقبل الذل والهوان والعبودية".

ثم ألقى أحمد الجميلي كلمة باسم الشبيبة الثورية، أثنى فيها على المقاومة في آفاشين في وجه المحتل التركي.

وأكد في كلمته على أهمية التكاتف في وجه القوى الظلامية والرأسمالية، ودعا الشبيبة للانضمام إلى حركة الشبيبة الثورية.

ضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية

تالياً كرّم أعضاء اللجنة التحضيرية، المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الدرع الأول وكذلك الإدارات المدنية الديمقراطية في الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج، وأيضاً تجمّع نساء زنوبيا وقوات سوريا الديمقراطية ومجلس عوائل الشهداء وجرحى الحرب وحركة الشبيبة الثورية، بتقديم دروع تذكارية لهم.

وفي ختام الاحتفالية توجه حمدان العبد في كلمة له إلى المجتمع الدولي والأمم والمتحدة مطالباً بضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية التي حققت نجاحات في مختلف المجالات في المنطقة.

(كروب/ س ر)

ANHA