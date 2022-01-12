احتفالية في الشهباء بمناسبة الذكرى السنوية الـ 17 على تأسيس مؤتمر ستار

تأسس مؤتمر ستار عام 2005 ، وكان يطلق عليه في البداية اسم اتحاد ستار ومهمته حل القضايا العالقة ضمن المجتمع والعمل من أجل بناء مجتمع ديمقراطي.

وبمناسبة مرور الذكرى السنوية الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار أقيمت اليوم احتفالية في صالة ميتان للثقافة والفن في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء حضرها المئات من أهالي إقليم عفرين والعشرات من عضوات مؤسسات المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية بإقليم عفرين.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها ألقت الإدارية في مؤتمر ستار شيرين حسن كلمة باركت فيها ذكرى تأسيس مؤتمر ستار على كافة النساء وعلى مقاتلات وحدات المرأة الحرة – ستار اللواتي يقاتلن في الجبال الحرة، وقالت:" ننحني إجلالاً للمناضلات الثلاثة ساكينة جانسيز، ليلى شايلمز وفيدان دوغان اللواتي استشهدن في مثل هذا الشهر ونستذكرهن بكل إجلال".

واختتمت شيرين حسن كلمتها بالقول:" بفضل المرأة الحرة والمناضلة من وحدات المرأة الحرة- ستار فإننا في مؤتمر ستار نقوم بتسيير أعمالنا".

بعدها تم تقطيع قالب من الحلوى من قبل عضوات مؤتمر ستار وتوزيعه على الحضور.

ثم قدم أعضاء مركز الثقافة والفن في مقاطعتي الشهباء وعفرين مجموعة من الأغاني والقصائد وعقدت حلقات الدبكة وسط حماس كبير من قبل النساء.

كما أرسلت العديد من برقيات التهنئة إلى مؤتمر ستار من قبل مؤسسات المرأة في إقليم عفرين.

(م م)

ANHA