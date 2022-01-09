احتفالية في الشهباء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لافتتاح مركز دراسات وأبحاث علم المرأة

بمناسبة مرور الذكرى السنوية الأولى لافتتاح مركز دراسات وأبحاث علم المرأة جنولوجي في مقاطعة الشهباء أقيمت مراسم في صالة ميتان للثقافة والفن في ناحية الاحداث. وتم استذكار شهيدات مجزرة باريس( ساكينة جانسيز، ليلى شايلمز وفيدان دوغان).

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء. لاحقاً تم عرض فيلم وثائقي عن حياة الشهيدة ساكينة جانسيز و رفاقها. فيما بعد قرأت زهريفان حسين، عضوة مركز دراسات وأبحاث جنولوجي جزءاً من كتاب الشهيدة ساكينة جانسيز بعنوان " حياتي كلها صراع ونضال".

بعدها قامت شرفين نودم، عضوة مركز دراسات وأبحاث جنولوجي، بتقديم كتاب " الأسس التاريخية والمستقبلية لثورة المرأة" الذي تم طرحه من قبل المركز ذاته.

شرفين نودم قالت:" يتم شرح المنتجات الأساسية لثورة العصر الحجري الحديث في الشرق الأوسط بشكل واسع في الكتاب. كما يتم شرح العديد من مشاكل المجتمع مثل موضوع المقارنة ومناقشة الحلول".

فيما بعد تم تقييم أعمال المركز خلال عام من قبل زهيدة مامو، عضوة مركز دراسات وأبحاث جنولوجي. ضمن الأعمال تم فتح العديد من تدريبات جنولوجي لهيئات وأقسام الإدارة الذاتية. كما تم إجراء العديد من الأبحاث على موضوع المقارنة.

في الختام تم توزيع كتاب "الأسس التاريخية والمستقبلية لثورة المرأة" على مؤسسات الإدارة الذاتية.

(ر خ)

ANHA