احتفالية في الشهباء بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيس حزب سوريا المستقبل

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لتأسيسه، والتي تصادف 27 آذار، نظم مجلس حزب سوريا المستقبل عفرين - الشهباء احتفالية في صالة ميتان الواقعة في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وتجمع العشرات من أعضاء المؤسسات وممثلي الأحزاب السياسية ووجهاء عشائر المنطقة في الصالة المزينة بلافتات كتب عليها "دماء الشهداء منارة الحرية"، "حق العودة مقدس"، "بالفكر وبالوعي تترسخ الشخصية الحزبية المنظمة"، "بسواعد وعزيمة الشباب ندحر الاحتلال ونبني سوريا المستقبل".

انطلقت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تالياً ألقى رئيس مجلس حزب سوريا المستقبل عفرين – الشهباء، محمد بيرم، كلمة شرح فيها مستجدات الوضع السياسي والأحداث المتسارعة التي تشهدها سوريا والعالم عامة.

محمد بيرم تحدث عن سياسات الدول المهيمنة في جر العالم ووضعه تحت سيطرتها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وصولاً إلى ما يسمى بالربيع العربي، والأزمة السورية التي أضحت مركزاً للقوى المتصارعة والمتدخلة في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى جانب آخر أشار بيرم الى جرائم الاحتلال التركي في مقاطعة عفرين المحتلة، وسياسة التغيير الديمغرافي التي يمارسها هناك، عبر ارتكابه جرائم وحشية مثل القتل والسرقة والنهب وتدمير الآثار.

واختتم بيرم حديثه بالتأكيد على أن الحل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية هي الاتحاد بين كافة مكونات الشعب السوري واتخاذ الديمقراطية مبدأ ينطلق منه حل الأزمة.

لتلقى بعدها عدة قصائد عن الأزمة السورية، ومقاطعة عفرين وجمال طبيعتها، تلاه عرض سنفزيوني حول الشهيدة هفرين خلف، وقيادتها لحزب سوريا المستقبل حتى استشهادها في سبيل تحقيق سوريا ديمقراطية والعيش المشترك.

ليقدم بعدها عدد من أعضاء الحزب بعض الفقرات الغنائية باللغتين العربية والكردية، وتختتم الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقعها.

(آ ر/ س ر)

ANHA