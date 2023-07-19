احتفالية في الرقة بالذكرى الـ11 لثورة 19 تموز

وشارك في الاحتفالية المئات من أهالي الرقة وريفها والمؤسسات المدنية والعسكرية وشيوخ ووجهاء العشائر والاحزاب السياسية ومسؤولين من الإدارة الذاتية.

وزين المعلب بصور القائد عبدالله أوجلان، وصور الشهداء، وأعلام قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت اجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها تشديد الرئيس المشترك لمجلس الرقة المدني، خالد بركل، على مواصلة الشعب في شمال وشرق سوريا إصراره على مواجهة جميع الصعاب التي تواجه المنطقة وجميع الخونة الذي يحاولون إفشال هذا المشروع وهذه الإدارة، حتى حل الأزمة السورية.

فيما لفتت الإدارية في تجمع نساء زنوبيا، سوسن الخلف، إلى ما يميز ثورة 19 تموز " ثورة 19 تموز تحركت بشكل مختلف عن ثورات الشرق الأوسط، كونها استطاعت الحفاظ على مسار الثورة في سوريا، وأن تكون ثورة ديمقراطية وثورة حرية، وثورة إعطاء المرأة حقها ودورها الطبيعي".

ومن جهته، سلط خلالها القيادي في مجلس الرقة العسكري، كروان كري سبي، الضوء على ما يلعبه أبناء وبنات المنطقة من دور في حماية شمال وشرق سوريا عبر قوات سوريا الديمقراطية، وقال: "إن قوات سوريا الديمقراطية وبفضل سواعد أبناء وبنات هذه المنطقة بكافة أطيافها ومكوناتها تحققت هذه المكتسبات والانتصارات".

وبعد انتهاء الكلمات قدمت كل من فرقة تراث الرقة وفرقة كورال وفرقة الدبكة الشعبية عروض فنيا وغنائية عقد على خلالها الحضور حلقات الدبكة الشعبية الفلكلورية، لتنتهي الاحتفالية بعدها.

(أع/ م خ)

ANHA