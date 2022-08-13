احتفالية في الحسكة بمناسبة قفزة 15 آب

نظم اتحاد المرأة الشابة، اليوم، حفلا في مدينة الحسكة لأحياء ذكرى قفزة الـ 15 من آب، بحضور المئات من أهالي مدينة الحسكة، وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية، ووحدات حماية الشعب والمرأة.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، تلاها كلمة عضوة اتحاد المرأة الشابة ميديا عبد الرحمن، التي تحدثت فيها عن عظمة هذا اليوم الذي كان سبباً للتخلص من العبودية والظلم والسير في درب النصر والحرية.

وأشارت ميديا عبد الرحمن إلى أهمية هذا اليوم بالقول، إن الرصاصة الأولى في قفزة الـ 15 من آب كانت سببا في تحرر فتيات وشبان كردستان.

وأكدت ميديا عبد الرحمن انهم سيواصلون النضال على نهج قفزة ال 15 من أب حتى تحقيق النصر.

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات فنية، وعرض مسرحي قدمته كل من "فرقة ستيرك، وفرقة سردم للثقافة والفن "

واختممت الفعالية بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا والقوات العسكرية وتحيي القائد عبد الله أوجلان.

(كروب)

ANHA