احتفالية بمناسبة يوم العمال العالمي في الحسكة

تحت شعار "بكفاح الـ1 من أيار نحيي مقاومة الشعوب"، نظم، اليوم، اتحاد الكادحين في حركة المجتمع الديمقراطي TEV_ DEM في مقاطعة الحسكة، احتفالية بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار/مايو.

وشارك في الاحتفالية، التي نظمت في ساحة السريان في حي الناصرة بالمدينة، المئات من أهالي المقاطعة وأعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية، وممثلون عن الأحزاب السياسية، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في مدينة الحسكة.

وزينت ساحة الاحتفالية، بصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة المجتمع الديمقراطي واتحاد الكادحين في شمال وشرق سوريا، بالإضافة إلى لافتات عدة، كتب عليها "عاش الأول من أيار، عمل المرأة ذو قيمة يكبر الثورة".

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت، من ثم قرأ الرئيس المشترك لاتحاد الكادحين في مقاطعة الحسكة، كمال علي، بياناً إلى الرأي العام.

وجاء في البيان "بروح نضال وكفاح الأول من أيار نحييكم ونحيي جميع كادحي شمال وشرق سوريا، ونهنئكم بهذا اليوم التاريخي العالمي، يوم الإرادة ويوم المواقف العظيمة والمشرفة ضد الظلم والإنكار وضد الذهنية السلطوية التي كانت وماتزال تستغل إرادة الكادحين وإرادة الشعوب المقاومة".

وأضاف "نعمل من أجل بناء حياة جديدة وعيش كريم وتحسين الوضع المعيشي وظروف العمل والدفاع عن مكتسباتهم الاجتماعية وصولاً إلى مجتمع ديمقراطي حر ومجتمع يسوده الأمن والسلام والاستقرار، ويكون له الحق في التنظيم النقابي والاجتماعي دون قهر واستغلال واستبداد".

وبارك البيان مقاومة وصمود وانتصارات قوات الدفاع الشعبي "الكريلا" في وجه دولة الاحتلال التركية، "نحن في شمال وشرق سوريا بروح إنجاز الواحد من أيار سوف نرفع وتيرة النضال حتى النصر وبكفاح الأول من أيار نحيي مقاومة الشعوب".

وهنأ البيان في ختامه جميع العمال والكادحين في العالم، وطالب جميع المنظمات والاتحادات والنقابات والحركات التحررية في العالم بإدانة سياسات دولة الاحتلال التركي، وجرائمها ضد الإنسانية في المناطق المحتلة "عفرين وكري سبي/تل أبيض، وسري كانيه"، وإدانة قتل الآلاف من الأبرياء وتهجير مئات الآلاف عن ديارهم.

كما ألقى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي غريب حسو كلمة، هنأ من خلالها جميع الكادحين حول العالم وعموم شعوب شمال وشرق سوريا، بهذه المناسبة كما حيا نضالهم ضد الظلم والإنكار والاستبداد.

وأشار حسو إلى أن الاحتلال التركي مازال ينكر حقوق العمال، وأغلب العمال والكادحين في تركيا والتي تعد شريحة مقدسة يقبعون في السجون ويعيشون في حالة غير مستقرة.

ولفتت من جهتها عضوة منسقية مؤتمر ستار وليدة بوطي خلا ل كلمتها، إلى أن الأنظمة الرأسمالية تضطهد العمال وتستغل الكادحين والشعوب، وتحاربها عند المطالبة بحقوقها المشروعة، موكدة ذلك عبر تطرقها لما تشهده مناطق الدفاع المشروع من هجوم دولة الاحتلال التركي.

وقالت: تشن دولة الاحتلال التركي هجماتها على حزب العمال الكردستاني، على المدافعين عن شعوب كردستان وحريتها، بهدف القضاء على إرادة الشعوب الحرة".

وخلال الاحتفالية قدم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في مقاطعة الحسكة، درع تهنئة بمناسبة يوم العمال العالمي، لاتحاد الكادحين في المقاطعة.

وانتهت الاحتفالية بتقديم فرقة تولهدان التابعة لمركز الثقافة والفن في المدينة عدة أغانٍ ثورية، عقد على وقعها الحضور حلقات الدبكة.

(كروب/أم)

ANHA