احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لافتتاح إذاعة خابور أف أم

وكانت إذاعة خابور قد بدأت بثها في الـ14 من شهر أيار 2015، واحتفل العاملون في الإذاعة اليوم بالذكرى السنوية السابعة لافتتاحها.

وشارك في الحفل ممثلون عن المؤسسات المدينة والإعلامية، ومؤتمر ستار، ولجنة الثقافة والفن في مقاطعة الحسكة وعدد من الأهالي.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلتها كلمة الإدارية في إذاعة خابور أف أم، مزكين الحسن التي هنأت العاملين في الإذاعة وعموم أهالي مدينة الحسكة في ذكرى تأسيسها السابعة.

ومن جانبها قالت عضوة منسقية مؤتمر ستار في روج آفا وليدة بوطي "إذاعة خابور من أولى الإذاعات التي عملت من أجل إظهار حقيقة ثورة روج آفا، نهنئ ذكرى تأسيسها على العاملين الذين بذلوا جهوداً كبيراً من أجل وصولها إلى هذه المرتبة".

وخلال الاحتفالية قدم مؤتمر ستار في مدينة الحسكة درعاً تذكارياً لإذاعة خابور أف أم تكريماً لجهودها.

وانتهت الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني التي قدمتها فرقة تولهلدان التابعة لمركز الخابور للثقافة والفن.

(كروب)

ANHA