احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية ١٦ لتأسيس مؤتمر ستار في كوباني

واحتفلت عضوات مؤتمر ستار والأهالي في كوباني بذكرى تأسيس مؤتمر ستار الذي تأسس في 15يناير/ كانون الثاني عام 2005، باسم اتحاد ستار، والذي تغيّر اسمه فيما بعد إلى مؤتمر ستار، خلال مؤتمر له في رميلان في 25 شباط/ فبراير عام 2016.

وبدأت الحفلة التي أقيمت في صالة الفرات بمدينة كوباني بالوقوف دقيقة صمت، ثم الاستماع إلى مقتطفات من توجيهات القائد عبد الله أوجلان فيما يخص حرية المرأة، وضرورة أن تناضل المرأة لتنال حريتها، وتحقيق حرية المجتمع.

ثم ألقت الناطقة باسم مكتب المرأة في مجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات سارا خليل كلمة، أشارت فيها إلى دور المرأة الريادي في الثورة، وذلك بفضل فكر القائد عبدالله أوجلان الذي أنار درب المرأة للنضال والمقاومة في وجه الفاشية.

وأكدت عزيمتهن وإصرارهن على النضال والمقاومة والمضي في سبيل تحرير المرأة، مشيرة إلى أن نضال المرأة في سبيل التحرر يبدأ من تحررها من السلطة الذكورية في المنزل.

وبعدها ألقت القيادية في وحدات حماية المرأة جيان كوباني كلمة، تطرقت فيها إلى المقاومة التي تبديها المرأة في شمال وشرق سوريا، وتصديها للاحتلال وهجماته التي تستهدف الثورة من خلال المرأة، مجددة العهد على السير في خط المقاومة حتى تحرير المرأة من الظلم والعبودية.

وتخلل الحفل تقديم عضوات حركة الهلال الذهبي لوحات غنائية عن المرأة ونضالها، بالإضافة إلى لوحات من الدبكات الفلكلورية قدمتها فرقة روضة "الشهيدة زوزان".

واختتم الحفل بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية والفلكلورية التي قدمتها عضوات حركة الهلال الذهبي.

(م ع/د ج)

ANHA