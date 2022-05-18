احتفالية بمناسبة الذكرى الأولى لافتتاح إذاعة دجلة

وبدأت إذاعة دجلة إف إم بثها في الـ18 من شهر أيار2021، واحتفل العاملون في الإذاعة اليوم بالذكرى السنوية الأولى لانطلاقها.

وحضر الحفل ممثلون عن المؤسسات المدنية، ومؤتمر ستار، وأعضاء لجنة الثقافة والفن وفرقة جودي وعدد من الأهالي.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة الإداري في إذاعة دجلة إف إم، مالفان رسول الذي هنأ العاملين في الإذاعة والحضور الذين شاركوا في ذكرى تأسيسها الأولى في مدينة ديرك.

كما تحدث الكاتب والصحفي ديار بوتي حول دور الإعلام بشكل عام والإعلام الكردي بشكل خاص في الأجزاء الكردستانية الأربعة والصعوبات التي تعرض لها الإعلام من قبل الدول الفاشية.

وأشاد بوتي بأهمية الإذاعة ودورها وتأثيرها الفعال في المجتمع، قائلاً "رغم تطور وحداثة التكنولوجيا، إلا أن الإذاعة لها خصوصيتها من خلال دورها الفعال في المجتمع".

واستمرت الاحتفالية بتقديم فقرات غنائية قدمتها فرقة جودي التابعة لمركز دجلة للثقافة والفن، فيما عقد المشاركون حلقات الدبكة.

(ع-ع/ك)

ANHA