احتفالية بمناسبة الـ 4 من نيسان في ناحية جلبية

بمشاركة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، نظمت في ناحية جلبية التابعة لمقاطعة كوباني، احتفالية بمناسبة الـ 4 من نيسان يوم ميلاد القائد عبد الله أوجلان.

وشارك في الاحتفالية ممثلون عن المجلس العسكري في كري سبي وأعضاء قوات الأسايش ومؤسسة عوائل الشهداء ومؤسسة الصحة وأهالي ناحيتي عين عيسى وجلبية، بالإضافة إلى مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية.

عضو مؤسسة الصحة آزاد عفرين ألقى كلمة خلال الاحتفالية هنأ فيها يوم الرابع من نيسان، وقال إن هذا اليوم سيكون مناسبة لتحرير القائد عبد الله أوجلان، وأضاف: "نحن نعيش على هذا الأمل".

المواطن إبراهيم عبود ألقى كلمة أيضًا وهنأ فيها القائد عبد الله أوجلان، والشعب الكردستاني والإنسانية جمعاء، والمقاتلين المقاومين في عين عيسى بهذه المناسبة.

كما ألقت مقاتلة قوات سوريا الديمقراطية آفستا كوباني كلمة عبّرت عن وفائها وإخلاصها لنهج القائد عبد الله أوجلان: "نهنئ القائد أبو والشهداء وأبناء شعبنا وجميع شعوب العلم بمناسبة الـ 4 من نيسان، ونعاهد بالنضال من أجل تحرير قائدنا من السجن، وسوف نواصل المقاومة والنضال من أجل القائد آبو".

وانتهت الاحتفالية بترديد شعار "لا حياة بدون القائد".

(ك)

(cx)