احتفالية بمناسبة 15 آب في حي زورافا بدمشق

وتحدثت خلال الاحتفالية التي شارك فيها المئات من الأهالي، الإدارية في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM، برجم يوسف، حيث باركت القفزة على القائد عبدالله أوجلان وجميع الحاضرين.

وأشارت إلى التغييرات الجذرية التي أحدثتها قفزة ١٥ آب من النواحي العسكرية والاجتماعية والسياسية والإيديولوجية، مبينة أنها عززت قيم المقاومة والكفاح لدى الشعب الكردي.

وأردفت برجم يوسف، قائلة إن "قفزة ١٥ آب ثورة ضد الظلم والاستبداد والإبادة، كما أنها كانت حجر الأساس للنهوض بشعبنا وبالمرأة وتحريرهم من الاستعباد".

ومن جانبه، قال عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في دمشق، محمد أيبش إن قفزة ١٥ آب بقيادة القائد عبدالله أوجلان والشهيد معصوم قورقماز تمكنت من تغيير ذهنية المجتمع نحو تصعيد المقاومة في وجه الظلم والاستبداد، وترسيخ قيم المساواة والعدالة في وجه الفاشية والدكتاتورية.

مبيناً أن القفزة يعاد تكرارها اليوم بيد مقاتلي الكريلا في جبال كردستان في وجه الفاشية التركية التي تستخدم التقنيات الحديثة لإبادتهم وشعبهم.

وهنأ إيبش في حديثه الذكرى السنوية الـ ٣٧ لثورة ١٥ آب على "القائد عبدالله أوجلان وقوات الكريلا وعلى شعبنا الذي ناضل ولا زال يناضل لنيل حريته وكرامته"، مؤكداً أن "شعبنا يناضل بكل قوة لتحقيق الديمقراطية والقضاء على الأنظمة الدكتاتورية".

واختتمت الاحتفالية في حي زورافا برقصات ودبكات على أنغام الأغاني الثورية وترديد الشعارات التي تحيي قفزة ١٥ آب وتنادي بحرية القائد عبدالله أوجلان الجسدية.

(س ر)

ANHA