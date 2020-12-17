احتفالية بعيد ميلاد اليسوع في مقاطعة الشهباء

يعتبر عيد الميلاد ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة، ويمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح ابتداءً من ليلة 24 ديسمبر/كانون الأول، ونهار 25 ديسمبر في التقويمين/ الغريفوري واليولياني/.

ونظمت كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية الراعي الصالح عفرين الواقعة في قرية تل سوسن بمقاطعة الشهباء التي زُينت بشجرة الميلاد، والبالون وزينة عام 2021، وذلك احتفالًا بيوم عيد ميلاد المسيح (اليسوع)، وبدأت الاحتفالية بالأغاني والرقص ثم بدأ القسيس بالأدعية والصلوات بحضور العشرات من الأطفال والأهالي.

ثم ألقيت كلمة من قبل راعي الكنيسة القسيس فلانتين حنان الذي تحدث عن الأطفال وأهمية وجودهم، وحث على الإرشاد الصالح والتوجيهات من الأهالي للتربية الحسنة.

وانتهت الاحتفالية بمجيء بابا نويل وتقطيع الحلوى، وتوزيع الهدايا على الأطفال.

(ل ش)

ANHA