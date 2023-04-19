احتفالية عيد رأس السنة الإيزيدية تنطلق في عامودا

يصادف اليوم، عيد الأربعاء الأحمر- رأس السنة الإيزيدية ـ لدى أبناء المجتمع الايزيدي، وبهذه المناسبة، نظم البيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة احتفالية في قرية دوكر بناحية عامودا.

يحضر احتفالية عيد الأربعاء الأحمر المئات من الإيزيديين بزيّهم، وممثلو الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، وعضوات وأعضاء المؤسسات المدنية وحركات وتنظيمات المرأة، ووفود من المكونين العربي والسرياني، والأحزاب السياسية وشيوخ ووجهاء العشائر الكردية والعربية.

يتضمن برنامج الاحتفالية تقديم التراتيل الدينية الخاصة بعيد الأربعاء الأحمر- رأس السنة الإيزيدية ــ وكلمة للرئاسة المشتركة للبيت الإيزيدي في إقليم الجزيرة، سليمان حمو وليلى مهنو، وكلمة للرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، غريب حسو.

وستتخلل الاحتفالية فقرة غنائية لفرقة (الشهيد إيزدا)، وفقرة دبكات لفرقتي (لالش والشهيدة إيزدا)، ومسرحية بعنوان (مم وزين) لفرقة مدرسة المسرح ومسرحية أخرى لفرقة (بافي طيار).

(كروب/أ ب)

ANHA