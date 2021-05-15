احتفاليّات وفعاليات مختلفة بمناسبة عيد اللّغة الكردية

ونظّمت لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين احتفالية بمناسبة عيد اللغة الكردية.

وحضر الاحتفالية التي نظّمت في ساحة معهد فيان أمارة بناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، العشرات من الطلبة ومعلّمي ومعلّمات لجنة التدريب والتعليم المجتمع الديمقراطي، وأعضاء مؤسّسات المجتمع المدني.

وزيّنت ساحة الاحتفالية بصور القائد عبد الله أوجلان، وبالعبارات التي تحيّي اللغة الكردية وصور الشّهداء.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت الإدارية في لجنة التدريب والمجتمع الديمقراطي لإقليم عفرين بريفان خليل كلمة، هنأت فيها كافة الشعب الكردي ومعلّمي ومعلّمات اللغة الكردية، وقالت: "نستذكر تضحيات الشهداء التي بفضلها وصلنا إلى هذه المرحلة التاريخية العظيمة، وباستمرارنا على نهج شهدائنا وحمايتنا للغتنا سنقف بوجه الاحتلال ونحمي لغتنا".

ثم ألقيت كلمة من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين شيراز حمو، قالت فيها: "إنّ ثورة اللغة بالنسبة للشعب الكردي المناضل هي أعظم الثورات، فهذه الثورة هي التي أثبتت هويتنا الثقافية والاجتماعية، فحمايتها هي حماية الثقافة والتاريخ ووطنية الشعب".

وبعد الانتهاء من الكلمات، كرّم إداريّون في لجنة التدريب والتعليم للمجتمع الديمقراطي ثلاثة نساء ورجل، هم من أكبر الطلبة سناً في مراحل تعلم اللغة الكردية ضمن مقاطعة الشهباء، وذلك بهدايا رمزية.

ثمّ تمّ تقديم فقرات غنائية ومسرحية وشعرية مختلفة.

لتختتم بعدها الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة، من قبل الحضور.

قامشلو

كما نظّم أيضاً مركز باركين ومؤسسة اللغة الكردية فعالية في قرية بستا سوس بمنطقة الكوجرات التابعة لناحية ديرك في مقاطعة قامشلو، احتفالية بمناسبة عيد اللغة الكردية.

حيث تجمّع العشرات من أهالي قرية بستا سوس وأعضاء مركز باركين ومؤسسة اللغة الكردية للاحتفال بهذه المناسبة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، تلاها قراءة بيانين باسم كل من مؤسسة اللغة الكردية ومركز باركين، حيث أكدّا من خلالهما على أهمية اللغة والثقافة الكردية ومساعي حماية وتطوير اللغة الكردية، والحفاظ على اللغة والفلكلور الكردي الأصيل.

وتخللت الاحتفالية تقديم فقرات غنائية وفقرات من الرقص الفلكلوري.

كوباني

وفي ذات السياق أقيمت في كوباني احتفالية في ساحة الشهيد عكيد بمدينة كوباني تحت إشراف هيئة التربية في إقليم الفرات وجامعة كوباني، حضرها العشرات من المدرسين والطلبة في كوباني.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، وبعدها ألقى عضو الهيئة الإدارية في جامعة كوباني شرفان مسلم كلمة قال فيها: "إنّنا شعب نناضل في سبيل إثبات وجودنا أمام عدو يحاول قلع جذورنا من الأساس، ويحاول أن يبعدنا عن ثقافتنا من خلال القضاء على لغتنا، وأفضل طريقة للوقوف بوجه أعدائنا أن نجعل كل يوم عيداً للغة الكردية".

وطالب شرفان مسلم من الشعب الكردي: "السير على خطا الأمة الديمقراطية للوصول إلى برّ الأمان، لأنّه بفضل هذا الفكر وبفضل تضحيات الشّهداء افتتحت في شمال وشرق سوريا الجامعات والمدارس والمعاهد باللغة الكردية، لذا يترتب على الشعب الكردي الحفاظ على ما ورثه من الشهداء".

وبدوره قال الرئيس المشترك لهيئة التربية في إقليم الفرات زياد علي بأن: "يوم الـ 15 من أيار يمثّل لنا الوجود لأنّه من بين 8000 لغة موجودة في العالم تحاول الدول الفاشية وأعداء الكرد القضاء على لغتنا، وعلينا ككرد أن نكون يقظين لما يحاك ضدّ لغتنا".

وتخللت الاحتفالية بعض العروض الغنائية لفرقة معهد الشهيدة زوزان، وبعض القصائد باللغة الكردية.

لتنتهي بعدها الاحتفالية بعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية الكردية.

(كروب /إ)

ANHA