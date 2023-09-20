احتفاليات وفعاليات بمناسبة مرور عقدين على تأسيس PYD

تشهد عموم مناطق شمال وشرق سوريا، احتفاليات وفعاليات مختلفة، بمناسبة مرور عقدين على تأسيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، حيث شهدت مدينة الرقة ومقاطعة قامشلو بعضها، وبعضها الآخر تنطلق مساء اليوم.

جميع هذه الفعاليات نُظّمت تحت شعار "عشرون عاماً ونضالنا مستمر لترسيخ مشروع الأمة الديمقراطية وتحقيق حرية المرأة وسوريا ديمقراطية".

وشارك في الفعاليات المئات من أهالي المنطقة، إلى جانب أعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي، وممثلين عن الأحزاب السياسية، ووجهاء وشيوخ العشائر في المنطقة، وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني في شمال وشرق سوريا، وشخصيات من الإدارة الذاتية.

تخلل الفعاليات المنفصلة العديد من الكلمات المشيدة بدور الحزب الثابت على الصعيد الداخلي والكردستاني، وبمساعيه نحو حل الأزمة السورية وتنظيم المجتمع.

بدءاً من الرقة ومنبج، بدأت الاحتفاليتان المنفصلتان، بقراءة بيان الحزب بهذه المناسبة.

وأكد البيان أنه "نتيجة الاستراتيجية التي انتهجها حزبنا تعرض لجملة من السياسات المعادية بتعاون مشترك بين جماعات القومية البدائية وأنظمة الاستبداد المركزي التي ابتغت تصفية الحزب منذ تأسيسه وزج المئات من أعضائه في المعتقلات وعرضهم لشتى أشكال العنف والتعذيب وصولاً إلى استشهادهم بدءاً من شيلان ورفافها وصولاً إلى أحمد حسين وأوصمان دادلي وعيسى حسو وخالد كوتي وغيرهم".

ونوّه البيان "أن حزبنا منذ بداية تأسيسه يناضل من أجل تنظيم الشعب والمجتمع. وتحقيق مجتمع أخلاقي وسياسي. ولتحقيق نظام لا مركزي ديمقراطي في سوريا وترسيخ وتطوير نظام الرئاسة المشتركة والتمثيل العادل للمرأة في كافة المجالات. ويؤكد على وجوب تعزيز نظام الحماية والدفاع المشروع والعمل على تحرير المناطق المحدّلة وكل ما يلزم لتعزيز الجبهة الداخلية في وجه الاستهداف الذي تتعرض له مكتسبات ثورة 19 تموز ونموذج الحل الديمقراطي".

وانتهت الاحتفالية في الرقة بتكريم أعضاء مكتب حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الرقة من قبل عضوات مجلس تجمّع نساء زنوبيا.

وانتهى حفل مدينة منبج، بعقد المشاركين حلقات الدبكات الشعبية على وقع الأغاني الثورية والشعبية.

وفي تل حميس، هنأت عضوة مجلس ناحية تل حميس بلقيس العبد الله، حزب الاتحاد الديمقراطي بالذكرى.

وسلط الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في ناحية تل حميس غالب السعدون، الضوء على ما تمكّن الحزب من تحقيقه في تنظيم المجتمع، وصون تطلعات الشعب في شمال وشرق سوريا في سوريا المستقبل.

ونوّهت من جهتها، عضوة مؤتمر ستار في ناحية تل حميس، حلا الجاسم، إلى دور الحزب في تخليص المرأة من الذهنية الذكورية السلطوية، وإيصال المرأة إلى درجة فهم حقوقها وواجباتها، وتنظيم نفسها لحماية حقوقها.

وأشاد الرئيس المشترك لحزب المحافظين في تل حميس، إبراهيم الفرج، بدور الحزب في توحيد جميع المكونات مع بعضها البعض ولما قدمه من تضحيات في سبيل جعل المنطقة على الدوام تنعم بالأمن والاستقرار.

وعدّ الرئيس المشترك لحزب سوريا المستقبل في ناحية تل حميس، محمد الدهام، حزب الاتحاد الديمقراطي، صاحب الأطروحة الوحيدة القادرة على حل الأزمة السورية.

أما في مقاطعة الحسكة، وضمن الاجتماع الجماهيري الذي عقد بهذه المناسبة في ناحية الشدادي، سرد الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي بناحية الشدادي، فاضل الأحمد، مسيرة الحزب ومراحل تأسيسه، ورؤيته المتمثلة في تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية في المجتمع.

وأكد الأحمد على استمرارية التزام الحزب بقيمه ومبادئه وتحقيق تطلعات الشعب، مشدداً على أنها تتم عبر تعزيز الوحدة الوطنية.

هذا ومن المقرر أن تنطلق باقي الاحتفاليات والفعاليات في السياق ذاته، مساء اليوم في مناطق مختلفة في شمال وشرق سوريا، بتنظيم من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD.

(كروب/أ م)

ANHA