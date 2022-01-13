احتفاليات تعمّ مقاطعة الحسكة بمناسبة حلول الذكرى الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار

ونظم اليوم مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة فعاليات ونشاطات احتفالية متنوعة ومتفرقة، عمت نواحي وبلدات المقاطعة "الدرباسيه، الشدادي، الهول، تل تمر"، وذلك احتفاء بحلول ذكرى تأسيسه الـ 17، والذي يصادف الـ 15 من كانون الثاني الجاري.

وشارك في الاحتفاليات والفعاليات المتفرقة المئات من أهالي المقاطعة ومقاتلات وحدات حماية المرأة YPJ، وممثلون عن الاتحادات النسوية في شمال وشرق سوريا، وممثلون عن النساء في الأحزاب السياسية في المنطقة، إلى جانب إداريات وعضوات في مؤتمر ستار، ومؤسسات المجتمع المدني، والإدارة الذاتية.

وطغت مشاهد ارتداء النسوة للزي الفلكلوري "الكردي، العربي، السرياني" الذي يعبر عن ثقافة شعوب المنطقة، على الاحتفاليات والفعاليات، بما في ذلك الموسيقى وحلقات الدبكة.

ففي الدرباسية، أحيا الأهالي الاحتفالية في ملعب المدينة، التي زُينت بأعلام مؤتمر ستار وصور القائد عبد الله أوجلان.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار في الناحية، رازية إبراهيم، كلمة، باركت في بدايتها الذكرى الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار على القائد عبد الله أوجلان والمعتقلين في السجون وقوات الكريلا وأسر الشهداء.

ورأت رازية أن جهود مؤتمر ستار في شمال وشرق سوريا أثمرت من خلال الدور الريادي التي لعبته المرأة على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري والاقتصادي والأيديولوجي، وقالت: "استطاعت المرأة أن تخطو خطوات متقدمة في هذه المجالات".

وأضافت: "المرأة في شمال وشرق سوريا قدمت تضحيات كثيرة بعد انطلاق ثورة روج آفا، واستطاعت المشاركة في دحر أكبر تنظيم إرهابي، المتمثل بمرتزقة داعش، وإيصال صوت المرأة إلى العالم أجمع".

واختمت الحفلة بتقديم فرقة زيلان باقة من الأغاني الفلكلورية والثورية وعقد على وقعها حلقات الدبكة.

أما في تل تمر، فقامت نساء تل تمر بإحياء الذكرى السنوية الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار، عبر افتتاح مركز جديد لها في الناحية، واحتفال فني.

وزُينت قاعة مركز مؤتمر ستار المخصصة للاحتفال، بصور الشهيدتين هند وسعدة، وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام مؤتمر ستار.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأراوح الشهداء، بعده ألقت عضوة مجلس مؤتمر ستار في ناحية تل تمر مادلين عبيد، أشارت فيها إلى أن مؤتمر ستار وسّع من نطاق تنظيمه، ابتداء من عام 2005، وشمل العشرات من المدن والبلدات والنواحي، واستطاع الوصول إلى أغلب نساء شمال وشرق سوريا.

وقالت "هدف مؤتمر ستار تنظيم وتوعية المرأة وبناء مجتمع ديمقراطي، وتسلّم زمام المبادرات في جميع المؤسسات المدنية والمنظمات النسائية، عبر إثبات وجود المرأة وقدرتها".

مضيفة "خلال هذه الأعوام كانت للمرأة تضحيات عظيمة، ووصلت فيها رياديات إلى مرتبة الشهادة أمثال "آرين، وهفرين وزهرة، وهبون، وبارين، وهند، وسعدة، والأم عقيدة والأم أمينة" والمئات من الشهيدات، لذلك نعاهدهن بالسير على خطواتهن وتعريف العالم ببطولاتهن".

بدورها، تحدثت الإدارية في مؤتمر ستار عن بلدة الغرة التابعة لمنطقة جبل كزوان، سوسن سليمان، وأشادت بما حققه مؤتمر ستار من تعريف النساء بحقوقهن، وتوعيتهن، متعهدة بمواصلة التعريف بحقوق النساء، وحمايتهن من كل ما يفرض عليهن من قبل مجتمعهن.

وفي الشدادي احتفل أيضاً أهالي الناحية بمناسبة الذكرى السنوية الـ 17 لتأسيس مؤتمر ستار، أمام مركزه في الناحية.

وقالت عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار، رشا الخليف، في الاحتفالية "نضال نساء شمال وشرق سوريا مستمر، حتى تحقيق العدالة والمساوة والديمقراطية، والحد من التعنيف والجرائم اللا إنسانية التي ترتكب بحق النساء في العالم".

وهنأت كافة نساء شمال وشرق سوريا وعموم نساء العالم بذكرى تأسيس مؤتمر ستار، متمنية لهن حياة سعيدة بعيدة عن العنف والتسلط.

واستمرت الاحتفالية في الناحية على وقع الأهازيج الشعبية والدبكات الفلكلورية.

كما احتفل أهالي ناحية الهول شرق مركز مقاطعة الحسكة، بهذه المناسبة أمام مركز مؤتمر ستار في الناحية.

وبدأ الحفل بإلقاء الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية الهول، أميرة خلف، كلمة، أشارت فيها إلى دور المرأة الريادي في ثورة شمال وشرق سوريا، والمكانة التي باتت تحظى بها المرأة في المنطقة، ودور القائد عبد الله أوجلان فيما توصلت إليه المرأة من مكتسبات".

وتخلل الحفل كذلك، تهنئة عضوة مجلس ناحية الهول، وزيرة إبراهيم، لمؤتمر ستار، بمناسبة حلول ذكرى تأسيسه الـ 17، مؤكدة على ضرورة اقتداء نساء العالم بنساء شمال وشرق سوريا لتنظيم أنفسهن، ورد حقوقهن المسلوبة.

وتضمن الحفل، عروضاً موسيقية ومسرحية، وعقد حلقات الدبكة، على أنغام الموسيقا الفلكلورية.

(كروب/أم)

ANHA