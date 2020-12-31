احتفاليات للأطفال بمناسبة رأس السنة الميلادية – تم التحديث

مع اقتراب رأس السنة الميلادية وبهدف إدخال الفرحة إلى قلوب أطفال الشهداء، نظّمت إدارة المدراس احتفالية في مدرسة قرية المرأة "جن وار".

وخلال الاحتفالية وزّعت الهدايا على الأطفال بحضور ذوي الأطفال ومعلمي مدرسة القرية ، وهم متنكّرين بلباس بابا نويل.

الشهباء

وفي مقاطعة الشهباء أُقيمت احتفالية للأطفال بمناسبة رأس السنة الميلادية، في مركز ناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وتضمّنت الاحتفالية تقديم فقرات من الغناء الشعبي، وعقد حلقات الدبكة.

وفي نهاية الاحتفالية تمّ توزيع الهدايا والحلويات على الأطفال، على أمل العودة إلى ديارهم في العام الجديد.

حلب

وفي حلب نظّم منتدى حلب الثقافي اليوم احتفالية بمناسبة رأس السنة، بهدف رسم البسمة والفرحة في قلوب الأطفال.

كما وتمّ توزيع الهداية بهذه المناسبة على الأطفال من قبل بابا نويل، وبعدها تم عقد حلقات الدّبكة برفقة شخصيات كرتونية.

كما احتفل أطفال جمعية الرعاية الطفولية للأيتام بمناسبة رأس السنة وعقد حلقات الدبكة من قبل الأطفال، تلاها تقطيع الحلوى من قبل أطفال الجمعية.

(كروب)

ANHA

