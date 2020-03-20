احتفالات صغيرة وإيقاد لشعلة النوروز في عموم روج آفا

كوباني

توافد مساء اليوم العشرات من أبناء قرى ناحية قنايا غربي مدينة كوباني إلى ساحة مدرسة قرية عوينة للاحتفال بعيد النوروز في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة من تدابير احترازية للوقوف في وجه وباء كورونا.

وانطلق الاحتفال بإيقاد شعلة النوروز تخلله حلقات صغيرة للدبكات الشعبية وسط الأغاني الثورية والشعبية الكردية.

عين عيسى

وفي نفس السياق احتفل أهالي ناحية عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي/تل أبيض بالنوروز بمشاركة العشرات من الأهالي من كافة المكونات وسط إيقادهم لشعلة النوروز عبر اشعال النيران في الإطارات وعقد حلقات الدبكة حولها.

الشهباء

وفي مقاطعة الشهباء احتفل أهالي إقليم عفرين اليوم عشية عيد النوروز وبشكل متفرق، حيث أشعل أهالي إقليم عفرين المهجرين إلى مقاطعة الشهباء النيران أمام منازلهم وفي الساحات وكتبوا اسم عفرين بمشاعل النوروز، وعقدوا حلقات الدبكة حولها على وقع الأغاني الثورية.

(كروب/ل)

ANHA