احتفالات صغيرة وإيقاد لشعلة النوروز في عموم روج آفا –تم التحديث

كوباني

توافد مساء اليوم العشرات من أبناء قرى ناحية قنايا غربي مدينة كوباني إلى ساحة مدرسة قرية عوينة للاحتفال بعيد النوروز في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة من تدابير احترازية للوقوف في وجه وباء كورونا.

وانطلق الاحتفال بإيقاد شعلة النوروز تخلله حلقات صغيرة للدبكات الشعبية وسط الأغاني الثورية والشعبية الكردية.

عين عيسى

وفي نفس السياق احتفل أهالي ناحية عين عيسى التابعة لمقاطعة كري سبي/تل أبيض بالنوروز بمشاركة العشرات من الأهالي من كافة المكونات وسط إيقادهم لشعلة النوروز عبر اشعال النيران في الإطارات وعقد حلقات الدبكة حولها.

الشهباء

وفي مقاطعة الشهباء احتفل أهالي إقليم عفرين اليوم عشية عيد النوروز وبشكل متفرق، حيث أشعل أهالي إقليم عفرين المهجرين إلى مقاطعة الشهباء النيران أمام منازلهم وفي الساحات وكتبوا اسم عفرين بمشاعل النوروز، وعقدوا حلقات الدبكة حولها على وقع الأغاني الثورية.

الحسكة

كما أوقد أهالي مدينة الحسكة شعلة النوروز في شوارعهم احتفالا بقدوم أعياد نوروز ضمن تجمعات صغيرة.

وللوقاية من تفشي فيروس كورونا, أوقدت شعلة النوروز في مدينة الحسكة وتجمع الأهالي على شكل مجموعات صغيرة كل في حيه وشارعه للاحتفال بالنوروز.

درباسية

وأوقد اهالي ناحية الدرباسية شعلة نوروز و ذلك ضمن تجمعات صغيرة في الدرباسية والقرى التابعة لها.

وبادر أهالي الناحية لإيقاد شعلة النوروز أمام منازلهم، وأهالي القرى أوقدوها في قراهم، وخلال الاحتفالية شكل الأهالي حلقات الدبكة على وقع الاغاني الثورية.

منبج

وفي مدينة منبج أيضاً أوقد الأهالي شعلة نوروز في عدة مفارق طرق وشوارع رئيسية احتفالاً بأعياد النوروز.

حيث حالت الاجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من انتشار فيروس كورونا دون الاحتفال كما كل عام بتجمع ضخم للأهالي، واقتصرت على تجمعات صغيرة متفرقة والتي شارك فيها كافة مكونات المدينة.

تل حميس

احتفل اليوم العشرات من أهالي ناحية تل حميس وريفها بتجمعات صغيرة كل على حدا في كل من قرى " السعدية، ومجيرنات، ومثلوثة"، بالإضافة لتنظيم احتفالية أمام دوار الشهداء وسط الناحية.

حلب

واحتفل أهالي حي الشيخ مقصود والاشرفية بعيد النوروز وذلك بإشعال النيران في أماكن متفرقة بأزقة الحي وفي الساحات وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية وترديد الشعارات التي تحي مقاومة العصر والكرامة.

كما ورفع أبناء الشهداء وشبيبة الثورية السورية مشاعل النار في ساحة الشهداء بالقسم الغربي وتوجه الى امام مركز الشبيبة الثورية السورية وهناك أشعل النيران.

(كروب/ل)

ANHA