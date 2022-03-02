احتفالات قوى الأمن الداخلي - المرأة في شمال وشرق سوريا باليوم العالمي للمرأة

في إطار سلسلة الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، بمناسبة حلول ٨ آذار ،(اليوم العالمي للمرأة) نظمت قوى الأمن الداخلي احتفالات بهذه المناسبة تحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا".

قامشلو

حيث نظمت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لإقليم الجزيرة احتفالية في مدينة قامشلو بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات العسكرية، وممثلات عن قوات الأمن الداخلي – المرأة، وقوات النجدة، وشرطة المرور، وسوتورو – المرأة، وناتوري – المرأة، وإدارة المواصلات، ومؤتمر ستار، إلى جانب عوائل الشهداء وذلك في ملعب هيثم كجو.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها الاستماع إلى مقتطفات من صوت القائد حول 8 آذار وأهميته للمرأة وحول تاريخ المرأة وطمس هويتها.

ثم ألقيت كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار، ريحان لوقو باركت فيها يوم 8 آذار على كافة النساء واستذكرت جميع شهيدات وشهداء الحرية وقالت:" نبارك هذا اليوم على كافة النساء الوطنيات المقاومات المنتفضات ضد الظلم والرافضات للعبودية والخنوع، كذلك نبارك هذا اليوم بشكل خاص على القائد أوجلان الذي أنار درب المرأة وأوصلها إلى ما هي عليه".

وأضافت: "كانوا يقولون إن المرأة الكردية امرأة رجعية ولا يمكنها التطور ولكن القائد أوجلان أثبت عكس ذلك وظهر نضال الحرية في شخص المرأة الكردية التي نفضت عن نفسها غبار العادات والتقاليد البالية وتحررت من الذهنية الرجعية".

وتابعت: "بطليعة المرأة الكردية تمكنت النساء العرب والسريان ومن كافة الأطياف والمذاهب من الانتفاضة والالتحاق بثورة المرأة الكردية وطالبن بحقوقهن وانتصرن، وحمين الإنسانية بهذا النضال، لذلك جميعنا مدينون لفكر وفلسفة القائد أوجلان وسنناضل بشكل دؤوب من أجل حصوله على حريته".

ثم قدمت فرقة جودي التابعة لمركز محمد شيخو، مقطوعات غنائية ثورية بالإضافة إلى غناء الفنانة سيما سري كانيه، تلاها تقديم صور الشهداء لعوائل الشهداء من قوى الأمن الداخلي وتكريم مؤتمر وتقديم دروع تذكارية تقديراً لجهود مؤتمر ستار، إلى جانب تكريم الإدارية في أساييش المرأة بإقليم الجزيرة، هلات محمد من قبل القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي لإقليم الجزيرة.

هذا وأطلقت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا برنامج حملة فعاليات اليوم العالمي للمرأة، تحت شعار" معاً نحمي ثورتنا ونحرر أراضينا"، في الـ 23 من شباط/فبراير، والتي ستستمر لغاية الـ 10 من شهر آذار الجاري.

منبج

في السياق نظّمت قوى الأمن الداخلي في مدينة منبج وريفها ،احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، وذلك في أكاديمية الشهيد شعبان جنوب شرق المدينة، بمشاركة كافة المؤسسات واللجان المدنية والعسكرية، والأحزاب السياسية ووجهاء العشائر ،وكافة المؤسسات الخاصة بالمرأة ،وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقه صمت إجلالاً لأرواح الشهداء ،ومن ثم رحبت الإدارية في قوى الأمن الداخلي - المرأة جيهان بركل بالحضور.

ثم ألقت عضوة تجمع نساء زنوبيا، حياة السالم كلمة قالت فيها: "باسم كل امرأة حرة نبارك ونهنئ اليوم العالمي للمرأة على قوى الأمن الداخلي للمرأة" وتابعت: "نحن نتمنى لقوى الأمن الداخلي بشكل عام، والمرأة بشكل خاص دوام النجاح في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة ، ونهنئ كل امرأة بحلول اليوم العالمي للمرأة".

ثم ألقت حليمة أبو بكر كلمة باسم الإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا قالت فيها: " نبارك هذا اليوم على القائد أوجلان القائد الذي كرس حياته من أجل نيل المرأة والمجتمع حريتهما وكافة نساء العالم وبالأخص نساء شمال وشرق سوريا".

من جانبها أكدت الرئيسة المشتركة للجنة الداخلية في قوى الأمن الداخلي، وضحة الجاسم كلمة قالت فيها: "أقبل علينا شهر آذار يحمل لنا في أول أيامه ذكرى اليوم العالمي للمرأة، والذي جاء كثمرة لنضال ملايين النساء في أنحاء العالم للحصول على حقوقهن".

كما ألقى الناطق باسم أعيان ووجهاء مدينة منبج، محمد صادق العصيدي كلمة قال فيها: "بمناسبة 8 آذار اليوم العالمي للمرأة ، نبارك الرفيقات في قوى الأمن الداخلي ونساء شمال وشرق سوريا حقيقة هي مدعاة للفخر والاعتزاز والكبرياء أن نرى بناتنا وأبناءنا يحمون الشعب ويقدمون أعظم التضحيات في سبيل الحفاظ على الأمن والأمان وسلامة الوطن".

وتم تكريم قوى الأمن الداخلي - المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من قبل الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج والمجلس التنفيذي والمجلس التشريعي والإدارة العامة لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا وحزب الاتحاد الديمقراطي(PYD).

الرقة

كما نظّمت قوى الأمن الداخلي - المرأة في الرقة احتفالية بمشاركة العشرات من عضوات قوى الأمن الداخلي والمؤسسات المدنية والعسكرية وممثلات عن الإدارة الذاتية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء كلمة ترحيبية من قبل مساعدة رئيس حزب سوريا المستقبل، ليلى قهرمان رحبت فيها بكافة نساء شمال وشرق سوريا.

استذكرت ليلى قهرمان جميع الشهيدات اللواتي كان لهن دور بارز في تحقيق الأمن والأمان للمنطقة بشكل عام".

وتخللت الاحتفالية عروض غنائية باللغات الثلاثة العربية والكردية والسريانية والدبكات الشعبية, وتقديم درع لإدارة المرأة في الأمن الداخلي قطاع الرقة.

ديرالزور

من جانبها نظّمت قوى الأمن الداخلي - المرأة بمقاطعة دير الزور احتفالية تحت شعار "نضالنا مستمر ومقاومتنا نصر" بمناسبة 8 آذار اليوم العالمي للمرأة

وبدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء بحضور ممثلي وممثلات المجالس المدنية والعسكرية في مقاطعة دير الزور

ألقيت خلال الاحتفال كلمة باسم عوائل الشهداء من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء عليا العبد الله هنأت فيها النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة

بالإضافة إلى كلمة باسم مكتب تجمع نساء زنوبيا ألقتها الإدارية في تجمع نساء زنوبيا بدير الزور، شهرزاد الجاسم التي هنأت بدورها جميع النساء وخاصة عضوات قوى الأمن الداخلي.

الحسكة

ضمن فعاليات 8 آذار واحتفاء باليوم العالمي للمرأة أقامت قوى الأمن الداخلي بمدينة الحسكة حفلاً تكريمياً لأسايش المرأة تقديراً لجهودها المبذولة في بسط الأمن والأمان في المنطقة.

وحضر الحفل أعضاء من المؤسسات المدنية والعسكرية في الإدارة الذاتية وممثلي عدد من الأحزاب السياسية في المدينة وجميع غفير من المواطنين.

وبدأ الحفل الذي أقيم في صالة رشو غربي مدينة الحسكة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ليتم بعدها تكريم قوى الأمن الداخلي لأسايش المرأة.

ثم عقد الحضور حلقات الدبكة احتفالاً بهذه المناسبة.

الشهباء

بمناسبة حلول يوم المرأة العالمي، تجمع المئات من أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية التابعة لإقليم عفرين، في مخيم سردم الواقع في قرية تل سوسن التابعة لناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، بعدها تحدثت الإدارية لقوى الأمن الداخلي –المرأة لإقليم عفرين، فلانتينا حمو، مباركةً العيد على جميع نساء العالم.

وأضافت:" كل مجتمع تتواجد فيه المرأة يبقى عامراً ومزدهراً بالحرية والسلام وعادلاً، المرأة الحرة تبقى وفية للوطن وإذا وعدت تفي بوعدها فداءً لتراب الوطن".

ومن جانبها نوهت الإدارية في مؤتمر ستار لإقليم عفرين، فريدة إيبو إلى أهمية المرأة في الحياة وجميع مجالات العمل وتضحيات المرأة الكردية بشكل خاص" واجهت المرأة الكردية الحرة جميع أنواع الصعاب وباتت مثالاً يحتذى به وضحت بروحها، ونحن هنا الآن ونحتفل بعيد المرأة بفضل تضحياتها".

وأكدت فريدة" بدورنا سنحمي ثورتنا التي بنيت بفكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان ورويت بدماء شهدائنا الأبرار".

وبعدها قدم المغني مجيد فقرات غنائية من التراث العفريني، لتقدم بعدها فرقة الشهيد برشام التابعة للهلال الذهبي عدة أغانٍ فلكلورية.

لتنتهي الحفلة بتقديم المغني نيازي مجموعة من الأغاني الثورية وسط عقد حلقات الدبكة من قبل الحضور.

(كروب)

ANHA