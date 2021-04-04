احتفالاً بميلاد القائد.. احتفالية جماهيرية في كوباني وافتتاح حديقة في منبج

وتجمّع المئات من أهالي إقليم الفرات أمام المنزل الذي زاره القائد عبد الله أوجلان عندما دخل سوريا، في قرية علبلور الواقعة غرب مدينة كوباني بـ 4 كم للمشاركة في الاحتفالية بمناسبة ميلاده.

وحضر الاحتفالية أعضاء وممثلون عن الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية وأعضاء المؤسسات المدنية والعسكرية وضيوف من مجلس الرقة المدني.

وزُيّن المكان بصور القائد ولافتات كتب عليها "لا حياة بدون القائد"، "لن تستطيعوا حجب شمسنا"، "حرية القائد هي حريتنا".

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء، تلتها كلمة عضوة المنسقية العامة لمؤتمر ستار رابرين ديرك، وقالت فيها: "نبارك هذا اليوم العظيم على كل المناضلين والنساء والشباب، والمضربين عن الطعام الذين يقاومون في سجون دولة الاحتلال التركي، وكل مناضل ضحى بروحه للوصول بنا إلى الحرية، وفي مقدمتهم المناضل مظلوم دوغان وكمال بير وعكيد قورقماز وجميع المناضلين في الجبال".

وتابعت: "هناك الكثيرون الذين يحاولون أن ينفوا هذا اليوم، لكنه أصبح حقيقة، واليوم نناشد كل امرأة، وكل شاب للانتفاض، لأن الوقت يدركنا، وحان الوقت لنكسر باب زنزانة إمرالي".

وبدورها قرأت عضوة مؤتمر ستار في إقليم الفرات مادلين شيخ خضر برقية تهنئة من وحدات حماية المرأة، وجاء فيها: "نحن في وحدات حماية المرأة وبمناسبة يوم تأسيسنا نعاهد بأن يكون عام 2021 عام حرية القائد APO وحرية جميع الشعوب المضطهدة، ونحن كمقاتلات للقائد عبدالله أوجلان نقول بأن حربنا مستمرة مع دولة الاحتلال التركي حتى آخر نقطة من دمنا".

إلى ذلك، قال الرئيس المشترك للجنة العلاقات في حزب الاتحاد الديمقراطي بإقليم الفرات، بكر حج عيسى إن: "ميلاد القائد ميلاد الإرادة الحرة، وفي هذا اليوم العظيم نبارك للشعب الكردي الذي عانى عبر التاريخ من التفكك والخيانات التي تعرض لها، وكان شهر نيسان من عام 1949 شهر خير لشعبنا بولادة القائد عبد الله أوجلان".

وفي سياق متصل، قال الرئيس المشترك للمجلس العام في مدينة الرقة لؤي العيسى: "ولادة القائد هي ولادة تاريخ جديد لشعوب الشرق الأوسط في مئوية العصر الحديث، ميلاد فلسفة بناء حياة الإنسان الحر للوصول إلى مجتمع ديمقراطي سياسي، أخلاقي متحرر جنسوياً، على مبدأ المساواة والعدالة".

وأضاف: "ميلاد القائد أوجلان يأتي في أقدس أشهر السنة حيث تتزين الطبيعة بخمائلها وجمالها، والقائد معروف بمحبته للطبيعة والإنسانية والبيئة وحب الأشجار وزراعتها، وفلسفته التي ولدت معه جاءت لتحرير المجتمع من تراكمات آلاف السنين من الذهنية الذكورية السلطوية وتأثيرها. وثورة الشعوب في شمال وشرق سوريا جاءت نتيجة القراءة الصحيحة لهذا الميلاد العصري".

وبعد الانتهاء من الكلمات كرمت الإدارة الذاتية في إقليم الفرات الفائزين في مسابقة الجري التي نظمتها أكاديمية المجتمع الديمقراطي صباح اليوم احتفاءً بميلاد القائد والتي انطلقت من مدينة كوباني إلى قرية علبلور مكان الاحتفال بمسافة 4كم.

وتخلل الحفل عروض غنائية قدمتها فرقة "بارين" وفرقة "هدلين" التابعة لمركز باقي خدو للثقافة والفن

وانتهى الحفل على وقع الأغاني، وترديد الشعارات المطالبة بحرية القائد ورفع العزلة عنه.

منبج

فيما افتتحت لجنة البيئة في مدينة منبج وريفها وبالتنسيق مع لجنة البلديات حديقة باسم "السلام" شرق المدينة بمناسبة ميلاد القائد عبدالله أوجلان، وشارك في الافتتاح أعضاء مؤسسات الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج والمؤسسات الخاصة بالمرأة.

وبدأ الافتتاح بالوقوف دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء, ومن ثم ألقت عضوة لجنة حرية القائد في منبج، آسيا الحسين، كلمة قالت فيها: "اليوم نحيي ميلاد المفكر والفيلسوف القائد عبدالله أوجلان الذي مازال في السجون التركية في ظروف صعبة ولا ننسى كل ما قدمه من رؤى وأفكار تتعلق بوحدة الشعوب وتآلفها وعملها المصيري المشترك وإحيائه لكل الدلائل والروابط التي تم تشويهها بغرض خلق التناحر والصراع بين الشعوب".

كما ألقت الرئيسة المشتركة للجنة البيئة في منبج عبير دادا كلمة قالت فيها: "هذه الحديقة أطلقنا عليها حديقة "السلام" تيمناً بصانع السلام القائد عبدالله أوجلان".

ومن ثم قصت شريط الافتتاح جليلة العلي والدة الشهيد زاغرس, وزرع الحضور العشرات من الأشجار في الحديقة.

(كروب/س)

ANHA