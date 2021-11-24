احتفال في ناحية صرين بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ ٤٣ لحزب العمال الكردستاني (Pkk)

ونظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية صرين جنوب مقاطعة كوباني احتفالاً، أُقيم أمام بلدية الشعب في مركز الناحية، بمشاركة المئات من الأهالي وأعضاء المؤسسات في الناحية.

وفي ساحة الاحتفال التي زُيّنت بصور القائد عبد الله أوجلان، وقف الحضور دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء في البداية، ثم تحدث العضو في حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية صرين، إسماعيل قادرية، وبارك في كلمته هذه الذكرى على القائد عبد الله أوجلان.

وأضاف "كما قال القائد عبد الله أوجلان، بدأنا بالشبيبة وسننتصر بالشبيبة، ويعتبر وقوفنا هنا في هذا المكان انتصاراً بحد ذاته".

وأضاف إسماعيل قادرية: "حزب العمال الكردستاني مبني على فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، وفي بداية تأسيسه بدأ بعدد قليل من الرفاق، لكن اليوم هناك الملايين من الذين انضموا إلى هذا الحزب، ونحن سائرون على طريق الشهداء، ونطالب بحرية القائد عبد الله أوجلان".

وبدورها، ألقت العضوة في مؤتمر ستار في ناحية صرين، أمل مصطفى، كلمة قالت فيها "نبارك هذا الحفل والذكرى السنوية لحزب العمال الكردستاني على قائد الأمة الديمقراطية عبد الله أوجلان، صاحب الفكر الحر ومشروع تحرير المرأة، ونقول لقوات الكريلا: مهما تحدثنا عن مقاوماتكم وبطولاتكم نكون مقصرين في حقكم، ولا ننسى مقاومات المرأة في ساحات القتال في جبال قنديل وفي مقاومة كوباني، ونستذكر جميع شهداء الحرية الذين سطروا بدمائهم طريق الحرية".

وفي نهاية الاحتفالية، عقد الشبيبة حلقات الدبكة على أنغام الموسيقى والأغاني الشعبية.

يشار إلى أن هذا الاحتفال يأتي ضمن سلسلة احتفالات تنظمها حركة الشبيبة الثورية السورية في إقليم الفرات بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ ٤٣ لتأسيس حزب العمال الكردستاني((PKK.

(ج ع/ج)

ANHA