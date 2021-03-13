احتفاءً بنوروز.. أطفال كوباني يحتفلون

احتفل، اليوم، المئات من أطفال مقاطعة كوباني بزيهم الفلكلوري، في قاعة مركز الثقافة والفن بمدينة كوباني، احتفاءً بنوروز.

وأقيمت الاحتفالية بالتنسيق بين مركز باقي خدو للثقافة والفن، وهيئة الثقافة والفن في إقليم الفرات والهلال الذهبي.

الاحتفالية التي حضرها إلى جانب الأطفال وذويهم ممثلون عن الأحزاب السياسية والإدارة الذاتية في الإقليم، بدأت بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، ثم ألقى عضو الهيئة التنفيذية في حزب الاتحاد الديمقراطي، أحمد شيخو، كلمة، هنأ فيها الأطفال وعموم الشعب الكردي بقدوم عيد نوروز.

وقال: "يجب قبل كل شيء أن نهنأ الأطفال بهذه مناسبات، لأنهم جيل المستقبل الأفضل والحر للشعب الكردي أجمع".

وبدورها ألقت الإدارية في حركة الهلال الذهبي في إقليم الفرات، كولجين حسو، كلمة أشارت فيها إلى أن الأطفال عانوا الكثير من ويلات الحرب الطاحنة التي شهدتها المنطقة ومن خلال خطوة كهذه نسعى لزرع الفرحة في قلوبهم.

متمنية مستقبل آمن وحر لجميع الأطفال في العالم بمن فيهم أطفال الكرد.

ثم قدمت عروض فنية من قبل "الفرقة الموسيقية لمدرسة لمركز باقي خدو للثقافة والفن، فرقة الشهيدة شيلان للدبكة الشعبية، فرقة الشهيد مصطفى للمسرح، فرقة الشركس للدبكة الشعبية من منبج، فرقة الشهيدة بارين للموسيقى، وفرق لحركة الهلال الذهبي"، وسط تفاعل الأطفال والحضور.

وتخلل الاحتفالية أيضاً إلقاء الأشعار، وانتهت بالهتافات والشعارات التي تحيّ نوروز ومقاومة إمرالي.

(م ع- د أ)

ANHA