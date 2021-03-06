احتفاءً بـ8 آذار.. سلسلة من الفعاليات في شمال وشرق سوريا

هذا وتستمر فعاليات الثامن من آذار، التي تقيمها المنظمات والمؤسسات النسوية في مدن ومناطق شمال وشرق سوريا.

معرض لصور القائد أوجلان في الشهباء

واحتفاءً بهذه المناسبة، أقامت لجنة المرأة بمجلس مقاطعة عفرين المحتلة، اليوم، معرضاً لصور القائد عبد الله أوجلان، في الشهباء، تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، شارك فيه العشرات من أعضاء المؤسسات والاتحادات.

وافتتحت المعرض، والدة الشهيد سلام عفرين، بقص شريط الافتتاحية، وبعدها وقف الحضور دقيقة صمت إجلالاً لشهداء الحرية، ثم ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس، زلوخ بكر، كلمة قالت فيها: "بفضل فلسفة وفكر قائد الشعوب الحرة عبد الله أوجلان استطاعت المرأة في روج آفا والشرق الأوسط معرفة ذاتها وتاريخها الحقيقي".

وأشارت زلوخ بكر إلى الأساليب التي مارستها الدول الرأسمالية بغية إضعاف المرأة والنيل من إرادتها، داعية في ختام حديثها جميع نساء العالم إلى التحرر من نير العبودية.

وبعدها عُرضَ سنفزيون تضمن أقوال القائد عبد أوجلان عن تقليص الدول الرأسمالية دور المرأة ضمن المجتمع، ليختتم فعالياته بعد اطلاع الحضور على الصور المعروضة ومحتويات المعرض.

توزيع ثلاثة آلاف منشور في مقاطعة الشهباء

وتجمعت العشرات من عضوات مؤتمر ستار في مخيم سردم التابع لناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، اليوم، مرتديات الزي الفلكلوري الكردي، ورافعات أعلام مؤتمر ستار واتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبد الله أوجلان.

بالزغاريد والقرع على الدف والطبل، تجولت النساء بين الخيم وسوق المخيم، ووزعن المنشورات على مهجري عفرين وسط تريد شعارات "المرأة هي الحياة الحرة"، "لا حياة بدون القائد".

يشار إلى أن 3000 منشور وزع في أرجاء مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا، في آن واحد.

تقديم الورود للمؤسسات النسوية في حلب

زار وفد من مؤتمر ستار بمدينة حلب، المؤسسات النسوية والعسكرية وجرحى الحرب بزيهن الفلكلوري الكردي وتقديم الورود لهن، وذلك احتفالاً بـ 8 آذار اليوم العالمي للمرأة.

هذا وزار مؤتمر ستار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، مجلس عوائل الشهداء، قوات حماية المجتمع والمرأة، ومكتب المرأة لقوى الأمن الداخلي، وجرحى الحرب، مقدماً الورود للمؤسسات.

ومن جانبهم أعضاء المؤسسات هنّؤوا النساء بيومهن العالمي، وخاصة أولئك اللواتي يكافحن لأجل العيش بحياة حرة ندية، وبدورهم قدم جرحى الحرب صورة للقائد عبد الله أوجلان إلى مؤتمر ستار.

احتفالية لأسر الشهداء في منبج

نظمت اللجنة التحضيرية لفعاليات الثامن من آذار احتفالية لذوي الشهداء في مدينة منبج تحت شعار "نضالنا ضمان ثورة المرأة"، في مسرح الثقافة والفن بالمدينة، حضرها ذوو الشهداء وأعضاء إدارة منبج والمؤسسات المدنية.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً للشهداء, ومن ثم ألقت غادة حميد زوجة الشهيد علي طباش، كلمة باسم مجلس عوائل الشهداء حيت فيها "مقاومة المرأة الحرة وسعيها لبناء مجتمع ديمقراطي حر".

ثم قدمت العديد من العروض الفنية، قدمتها فرقة الشهيد هفرين خلف الغنائية وفرقة هجوم الشبيبة للتايكواندو, وفقرة غنائية للجنة التربية والتعليم, وفرقة الشهيد بوطان تركمان للدبكة الشعبية, وفقرة مسرحية للجنة الأنشطة المدرسية بعنوان "أحرف الجر"، لتختتم الاحتفالية بتكريم اللجنة التحضيرية أسر وأطفال الشهداء بدرع تكريمي.

زيارة مزارات الشهداء في كوباني

زار وفد من مؤتمر ستار وعضوات مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، وعدد من الأهالي مزار الشهيدة دجلة في مدينة كوباني ومزار شهداء مجزرة كوباني الواقع على طريق جرابلس في المدينة ومزار شهداء مجزرة كوباني في قرية برخ بوتان جنوب مدينة كوباني.

وعند الوصول إلى مزار الشهيدة دجلة ألقت عضوة إدارة مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات عائشة أفندي كلمة باركت من خلالها ٨ آذار، وقالت: "نؤمن أن ٨ آذار سيحقق الحرية والمساواة والسلام في العالم"، مشددة على "سنناضل نحن أمهات وزوجات الشهداء وسنبقى على دربهم سائرين حتى النصر".

ولفتت إلى أن "المرأة كانت مهمشة من قبل، ولكن الآن بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان برز دور المرأة الريادي"، ومن ثم توجهت النساء إلى حديقة القائد في مزار الشهيدة دجلة وزرعن غرسات من الشجر فيها.

فعاليتان في الرقة

افتتحت إدارة المرأة في الرقة مركزاً لاقتصاد المرأة، خلال احتفالية حضرتها عضوات اقتصاد المرأة في دير الزور والجزيرة، بالإضافة إلى عضوات مكاتب وهيئات المرأة بالمدينة.

الافتتاحية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم رحبت عضوة اقتصاد المرأة ريم النمر بالحضور، ثم أكدت أن "المرأة السورية واجهت تحدّيات وصعوبات إلى أن وصلت إلى ما هي الآن".

ثم ألقت كولي أحمي كلمة باسم لجنة اقتصاد المرأة في الرقة، باركت خلالها الثامن من آذار على نساء العالم، مشيدة بالتّضحيات التي قدّمها شهداء المنطقة في سبيل العيش بحريّة وسلام، مؤكدة على أن "هذا اليوم يشكل انطلاقة ثورة حقيقية تعيشها المرأة في شمال وشرق سوريا".

وبدورها تحدثت عضوة اقتصاد المرأة في إقليم الجزيرة شفين محمد، وجهت فيها رسالة إلى كل امرأة "مضطهدة أن تستجمع قوتها، لتكوّن مجتمعاً أخلاقياً ديمقراطياً سياسياً بكل ما تعنيه الكلمة".

ومن ثم تم قصت شريط الافتتاح عضوة مؤسسة عوائل الشهداء نورية الصالح، وسط الشّعارات التي تحيي مقاومة المرأة.

وبالمناسبة ذاتها، زار وفد من إدارة المرأة في الرقة ومجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، مجلس إدلب الخضراء.

وخلال الزيارة باركت عضوة إدارة المرأة في الرقة مريم إبراهيم، هذا اليوم، مبينة أنه "يبرز مدى أهمية نجاح ثورة المرأة، وإصرارها على النّضال".

(كروب/ س ر)

ANHA