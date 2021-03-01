احتفاءً بـ 8 آذار.. سلسلة نشاطات في مدن شمال وشرق سوريا

وتحتفي النساء في شمال وشرق سوريا، هذا العام، بالذكرى السنوية العاشرة بعد المئة للثامن من آذار، اليوم العالمي للمرأة، بسلسلة من النشاطات والفعاليات في مختلف المدن والبلدات.

منبج

وبدأت اللجنة التحضيرية لفعاليات الثامن من آذار في مدينة منبج وريفها بزيارة المجلس العسكري، ودار الجرحى، ولجنة الدفاع الذاتي وقوى الأمن الداخلي في منبج، لتهنئتهم باليوم العالمي للمرأة، وتكريم كل مؤسسة بتقديم درع.

كما خَطّت عبارات تحيي مقاومة ونضال المرأة منها "المرأة هي وطن تستحق المحبة والاحترام، المرأة الحرة تمثل المجتمع بأكمله، الثورة التي لا تحوي المرأة في صفوفها لا يمكن لها تحقيق النصر" على جدران المدينة.

الطبقة

واحتفاءً بالثامن من آذار، نظمت إدارة المرأة في الطبقة مسيرة تحت شعار "مسيرة هند وسعدة مسيرتنا وعهدهن عهدنا"، شارك فيها المئات من أهالي ونساء المدينة وريفها.

وقبيل الانطلاق أدلت الإدارية في منظومة المجتمع الديمقراطي، خديجة داؤود، ببيان إلى الرأي العام، أشارت فيه إلى إصرار المرأة على النضال، وأكدت أنهن لن يكلن أو يملن حتى تحقيق النصر وأهداف المرأة ومبتغاها في الحرية.

وانطلقت المسيرة من أمام مركز إدارة المرأة في الطبقة، رفع فيها المشاركون أعلام وحدات حماية المرأة، ورددوا الشعارات التي تحيّي نضال المرأة، وتوجهت إلى دوار ميسلون في الحي الثاني بالمدينة، وهناك اختتمت بعقد حلقات الدبكة الشعبية والتراثية.

عامودا

وفي إطار فعاليات 8 آذار، أدلى مؤتمر ستار في ناحية عامودا ببيان إلى الرأي العام، ألقته الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة توبز ميديا سدو.

ولفت البيان إلى عمليات الإبادة التي تطال النساء، كما أشار إلى عملية اغتيال الشهيدتين هند وسعدة، واستذكر الشهيدات هند وسعدة وليلى آغري، وشهيدات مجزرتي حلنج وتل رفعت.

وشدد البيان على ضرورة رفع المرأة من وتيرة نضالها، لجعل هذا العام عام حرية المرأة والقضاء على المشكلات المجتمعية.

كما بارك البيان في ختامه الثامن من آذار على عموم النساء في العالم، وشمال وشرق سوريا بشكل خاص.

(كروب/س ر)

ANHA