احتفاءً بـ 8 آذار.. سلسلة من النشاطات في شمال وشرق سوريا

وبدأت المنظمات والمؤسسات النسوية في شمال وشرق سوريا الاحتفال باليوم العالمي للمرأة من كل عام، بسلسلة من النشاطات والفعاليات، وذلك في أعقاب ثورة 19 تموز التي انطلقت في روج آفا.

ندوة حوارية في حلب

تحت شعار "هفرين وناديا عهد نضالنا ودرب ثورتنا" نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل ندوة حوارية في مدينة حلب، شارك فيها العشرات من ممثلات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية.

وعُقدت الندوة في قاعة الاجتماعات الكائنة في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود، وزُينت بصور شهيدات حزب سوريا المستقبل هفرين خلف وناديا خشان، وأعلام مجلس المرأة في الحزب.

وبدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا للشهداء، ثم تحدثت عضوة منسقية المرأة في الحزب خالدة عبدو، عن الثامن من آذار.

قال: "منذ شرارة 8 آذار وحتى يومنا الراهن تبحث المرأة عن الحرية والعدالة والأخلاق وعن الحقيقة المسلوبة منها والإرادة التي أرادت الذهنية السلطوية ضربها منذ آلاف السنين".

وأشارت إلى أن "ثورة المرأة في روج آفا امتدت إلى مناطق شمال وشرق سوريا فأصبحت مثالًا يحتذى به"، مبينة أن المرأة نظمت نفسها في المجال العسكرية للدفاع عن ذاتها وحماية أرضها ومكتسباتها، وكذلك في المجالات الأخرى للمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي أخلاقي.

ولفتت إلى العراقيل والتحديات التي اعترضت طريق المرأة، موضحة أنها حولتها إلى إرادة قوية للنضال من أجل الحرية، كما نوهت إلى دور "الشهيدة هفرين خلف وناديا خشان في تأسيس حزب سوريا المستقبل وتوسيع قاعدته الجماهيرية وإرساء التعايش المشترك بين مكونات الشعب السوري".

وشددت على ضرورة تمثيل المرأة في صياغة الدستور الجديد لسوريا، ودعت في ختام حديثها، نساء سوريا إلى التكاتف معًا لحماية ثورة المرأة وتطوير نضالها بالعمل الجاد والملتزم والتنظيم والتسلح بالوعي والإرادة القوية.

تاليًا، فُتح باب النقاش أمام المشاركات في الندوة الحوارية، لتقديم آرائهن.

محاضرة في الحسكة

وفي السياق ذاته نظم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل، اليوم، في مقاطعة الحسكة محاضرة للمئات من عضوات الحزب، في صالة رشو الواقعة في حي المشيرفة.

وزُينت الصالة، بصور الأمينة العامة السابقة للحزب هفرين خلف والشهيدة ناديا الخشان، وأعلام الحزب، ولافتات كتب عليها "المرأة موحدة مهما اختلفت قوميتها، وطن برائحة الشهداء لا يغار منه الياسمين".

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت، ثم باركت الناطقة باسم مجلس المرأة في حزب سوريا المستقبل بمقاطعة الحسكة، أفين محمد، اليوم العالمي للمرأة على النساء، مستذكرةً الشهيدات اللواتي تركن بصمة في تاريخ نضال حرية المرأة.

وأكدت في معرض حديثها أن "مقاومة المرأة لم تكن سهلة يومًا، بل كانت ومازالت تواجه جميع أنواع العنف والاضطهاد والعبودية من قبل الذهنية السلطوية الذكورية والرأسمالية لكسر إرادتها وامّحاء وجودها".

ثم تطرقت عضوة المجلس العام لحزب السوريا المستقبل شيلان أحمد، إلى وضع المرأة في المنطقة بشكلٍ عام، وسلطت الضوء على تحررها وتحقيقها للكثير من الإنجازات وضرورة الحفاظ عليها.

وأوضحت شيلان أحمد أن حزب سوريا المستقبل منح المرأة دورًا رياديًّا على كافة الصعد، ليكون لها دور فعال وديناميكي ضمن المجتمع".

وانتهت المحاضرة بتقديم فرقة سوريا المستقبل عدة أغانٍ ثورية وشعبية.

محاضرة في الرقة

نظم مجلس المرأة السورية بالتنسيق مع إدارة المرأة في الرقة، محاضرة تحت شعار "مسيرة هند وسعدة مسيرتنا وعهدهن عهدنا"، وذلك في صالة التاج بالمدينة.

وألقت المحاضرة التي حضرها حشد غفير، شمس سينو، التي بيّنت فيها أن المرأة عماد الأسرة والمجتمع، كما تطرقت إلى دور المرأة وتاريخ نضالها، فيما اختتمت المحاضرة بعرض سنفزيوني عن تاريخ المرأة السورية.

محاضرة في بلدة هجين

نظمت إدارة المرأة في الريف الشرقي لدير الزور، محاضرة في بلدة هجين، تحت شعار "مسيرة هند وسعدة ستنتصر"، حضرتها المئات من النساء من بلدات أبو حمام، الباغوز وهجين.

وزُينت القاعة التي انعقدت فيها المحاضرة، بلافتات كتب عليها: "بالتنظيم والإرادة والحياة الحرة سنعطي المعنى ليوم الثامن من آذار، وبروح الشهيدة هفرين يفوح ياسمين الثامن من آذار، وبروح هند وسعدة سنحطم إرهابكم".

وبدأت المحاضرة بالوقوف دقيقة صمت إجلالًا لأرواح الشهداء، ثم تحدثت الرئيسة المشتركة لمجلس بلدة هجين، عايدة الجولان، حيث سلطت الضوء على نضال المرأة عبر التاريخ.

تاليًا عرض فيلم وثائقي عن الثامن من آذار، بعدها تحدثت إدارية لجنة المرأة في مجلس منطقة الفرات بريف دير الزور الشرقي، غادة عادل، عن تطوير دور المرأة على مختلف الصعد، لا سيما بعد انخراطها في الإدارة الذاتية، ثم فتح باب النقاش أمام الحضور.

(كروب/ س ر)

ANHA