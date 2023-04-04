احتفاء بميلاد القائد أوجلان.. زراعة الأشجار في حديقة الـ 4 من نيسان بالطبقة

توجّه العشرات من أهالي مدينة الطبقة، إلى جانب أعضاء وعضوات المؤسسات المدنية والعسكرية وقوى الأمن الداخلي ومكتب تجمّع نساء زنوبيا، وحزب سوريا المستقبل، إلى حديقة الـ 4 من نيسان في المدينة، للمشاركة في زراعة الأشجار احتفاءً بميلاد القائد عبد الله أوجلان.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت الإدارية في مكتب تجمّع نساء زنوبيا في الطبقة، نور الحفني، كلمة قالت فيها "إن ولادة القائد عبد الله أوجلان هي ولادة للشعوب الحرة وانبعاث فجرٍ جديد لكل عشاق الحرية والديمقراطية".

وتابعت "نحن اليوم، نعيش نتاج فلسفة القائد الخلّاقة التي أعطت لنا حياة جديدة وكانت بمثابة ورقة النصر أمام كل محاولات كسر إرادتنا وعزيمتنا، وإننا متمسكون بفكر وفلسفة قائدنا الذي يخوض مقاومة تاريخية أمام كافة السياسات الدنيئة".

وفي ختام كلمتها، أكدت على "مواصلة الكفاح والنضال حتى تحقيق أهدافنا في كسر قيود إمرالي وتحرير القائد جسدياً".

بدوره، قال عضو لجنة مبادرة حرية القائد في الطبقة محمود العيسى "شكّل الرابع من نيسان محطة مهمة في تاريخ الإنسانية، فلنجعله احتفالاً لكل المناضلين في سبيل مشروع الأمة الديمقراطية".

مشدداً "على الجميع أن يعلم أن القائد عبد الله أوجلان لم يكن مخلّصاً للشعب الكردي المضطهد فحسب، بل كان ملاذاً لشعب المنطقة من خلال مشروعه الساعي للحرية والديمقراطية والمساواة ونبذ التعصب والقوموية".

وانتهت الفعالية بزراعة 74 شجرة من نوع "سرو ومرجان" في حديقة الـ 4 من نيسان.

(ع ص/خ)

ANHA